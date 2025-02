Zell am See beschließt Master Round

Von: mk

Am Samstag endet die Master Round für den EK Zeller Eisbären mit einem Heimspiel gegen Hafro Cortina Hockey, in der zweiten Partie der Top-Gruppe stehen sich die Rittner Buam SkyAlps und SIJ Acroni Jesenice gegenüber. In den Pre-Playoff-Serien könnten HK RST Pellet Celje, der HC Meran/o Pircher und der EC Bregenzerwald ins Viertelfinale einziehen.

Zell am See kann mit einem Sieg eine makellose Zwischenrunde krönen und im achten Spiel den achten Sieg einfahren. Während sich der Tabellenführer am Donnerstag im Derby bei Kitzbühel nach Verlängerung durchsetzte, kassierte Cortina eine klare 1:8-Niederlage in Jesenice. Die fünftplatzierten Italiener haben theoretisch noch Chancen auf Rang vier, der den Heimvorteil im Viertelfinale bedeuten würde. Während Zell am See seine letzten zwölf Spiele gewann, kassierte Cortina aus den vergangenen sechs Partien fünf Niederlagen. Im direkten Saisonvergleich steht es 2:2.

Nach vier Niederlagen aus den letzten fünf Partien rutschten die Rittner Buam SkyAlps in der Master Round auf Platz vier ab. Zwei Punkte davor an dritter Stelle rangiert Jesenice, bei denen sich in den letzten sechs Partien Sieg und Niederlage stets abwechselten. In der Liga standen sich die beiden Teams in dieser Saison viermal gegenüber, wobei jedes Team je zwei Siege verbuchte.

Mögliche Entscheidung in den Pre-Playoffs

In den „best-of-three“-Serien der Pre-Playoffs kommt es am Samstag zu den zweiten Spielen. Mit einem Auswärtserfolg in Sterzing schaffte sich Celje eine gute Ausgangsposition. Die Slowenen können nun vor heimischer Kulisse den Viertelfinal-Einzug fixieren. Während Celje nur zwei seiner letzten elf Heimspiele gewann, gingen die Wipptal Broncos Weihenstephan in vier ihrer letzten fünf Auswärtspartien als Sieger vom Eis.

Nach der Overtime-Niederlage in Spiel eins – als die Kroaten eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand gaben – ist auch Sisak gegen Meran unter Zugzwang. Nach sieben Siegen in Folge sind die Südtiroler aber voller Selbstvertrauen. Meran gewann drei der insgesamt vier Saisonduelle.

Einen Heimsieg braucht auch der HC Gröden, um in der Serie gegen Bregenzerwald ein Entscheidungsspiel zu erzwingen. Am Donnerstag setzten sich die Vorarlberger zu Hause mit 3:1 durch. Die Südtiroler müssen nun den „Turnaround“ schaffen, verloren sich doch die letzten sechs Partien. Die Vorarlberger mussten sich in den letzten zehn Auswärtsspielen gleich neun Mal geschlagen geben.

Alps Hockey League

Master Round:

Sa, 01.03.2025

18.00 Uhr: Rittner Buam SkyAlps – SIJ Acroni Jesenice

Referees: PINIE, PIRAS, Rivis, Scalzeri,

19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – S.G. Cortina Hafro

Referees: BAJT, LEBEN, Seewald, Strimitzer

Pre-Playoffs (best-of-three), Spiel 2

Sa, 01.03.2025

18.00 Uhr: HK RST Pellet Celje – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: BULOVEC, LAZZERI, Jeram, Markizeti

Stand in der “best-of-3”-Serie: 1:0

18.00 Uhr: KHL Sisak – HC Meran/o Pircher

Referees: KAINBERGER, VOICAN, Moidl, Weiss

Stand in der “best-of-3”-Serie: 0:1

20.30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – EC Bregenzerwald

Referees: HOLZER, VIRTA, Divis, Fleischmann

Stand in der “best-of-3”-Serie: 0:1

>> Alle Spiele werden bei valcome.tv gezeigt