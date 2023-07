Zum Auftakt: FCS empfängt Spezia

Bozen – Am Dienstagabend wurde in Como der Spielkalender der bevorstehenden Serie B-Meisterschaft präsentiert. Der 1. Spieltag steht am dritten Augustwochenende (18.-20.) auf dem Programm.

Heute Abend wurde in der prachtvollen Kulisse von Villa Olmo in Como der Spielkalender der Serie BKT 2023/24 vorgestellt. Zum allerersten Mal in der Geschichte wird die italienische Zweitliga einem asymmetrischen Spielplan folgen. Dies bedeutet, dass die Reihenfolge der Begegnungen in der Rückrunde nicht jener der Hinrunde entspricht.

DIE BEGEGNUNGEN DES FC SÜDTIROL

Am ersten Spieltag der Serie BKT 2023/24 trifft der FC Südtirol zuhause auf Spezia. In der 2. Runde der neuen Zweitligameisterschaft steht hingegen das Gastspiel bei Feralpisalò auf dem Programm.

DIE MATCHES DER HINRUNDE

1. Spieltag: FC Südtirol – Spezia; 19. August 2023

2. Spieltag: Feralpisalò – FC Südtirol; 26. August 2023

3. Spieltag: FC Südtirol – X; 29. August 2023

4. Spieltag: FC Südtirol – Ascoli; 2. September 2023

5. Spieltag: Cosenza – FC Südtirol; 16. September 2023

6. Spieltag: Ternana – FC Südtirol; 23. September 2023

7. Spieltag: FC Südtirol – Modena; 26. September 2023

8. Spieltag: Palermo – FC Südtirol; 30. September 2023

9. Spieltag: FC Südtirol – Catanzaro; 7. Oktober 2023

10. Spieltag: Cremonese – FC Südtirol; 21. Oktober 2023

11. Spieltag: FC Südtirol – Sampdoria; 28. Oktober 2023

12. Spieltag: Parma – FC Südtirol; 4. November 2023

13. Spieltag: FC Südtirol – Pisa; 11. November 2023

14. Spieltag: Cittadella – FC Südtirol; 25. November 2023

15. Spieltag: FC Südtirol – Como; 2. Dezember 2023

16. Spieltag: Bari – FC Südtirol; 9. Dezember 2023

17. Spieltag: Venedig – FC Südtirol; 16. Dezember 2023

18. Spieltag: FC Südtirol – Reggiana; 23. Dezember 2023

19. Spieltag: Lecco – FC Südtirol; 26. Dezember 2023

Daten und Uhrzeiten können infolge von Verbandsbestimmungen noch variieren.

DIE MATCHES DER RÜCKRUNDE

Durch die Einführung des asymmetrischen Spielkalenders entspricht die Reihenfolge der Begegnungen in der Rückrunde nicht jener der Hinrunde.

20. Spieltag: Feralpisalò – FC Südtirol; 13. Jänner 2024

21. Spieltag: X – FC Südtirol; 20. Jänner 2024

22. Spieltag: FC Südtirol – Cosenza; 27. Jänner 2024

23. Spieltag: Ascoli – FC Südtirol; 3. Februar 2024

24. Spieltag: FC Südtirol – Venedig; 10. Februar 2024

25. Spieltag: Catanzaro – FC Südtirol; 17. Februar 2024

26. Spieltag: FC Südtirol – Bari; 24. Februar 2024

27. Spieltag: Reggiana – FC Südtirol; 27. Februar 2024

28. Spieltag: FC Südtirol – Lecco; 2. März 2024

29. Spieltag: Spezia – FC Südtirol; 9. März 2024

30. Spieltag: FC Südtirol – Cremonese; 16. März 2024

31. Spieltag: Como – FC Südtirol; 1. April 2024

32. Spieltag: FC Südtirol – Parma; 6. April 2024

33. Spieltag: Sampdoria – FC Südtirol; 13. April 2024

34. Spieltag: FC Südtirol – Cittadella; 20. April 2024

35. Spieltag: Modena – FC Südtirol; 27. April 2024

36. Spieltag: FC Südtirol – Ternana; 1. Mai 2024

37. Spieltag: Pisa – FC Südtirol; 4. Mai 2024

38. Spieltag: FC Südtirol – Palermo; 10. Mai 2024

Daten und Uhrzeiten können infolge von Verbandsbestimmungen noch variieren.

DIE WICHTIGSTEN DATEN

Das Auftaktspiel der Serie BKT 2023/24 wurde für Freitag, den 18. August festgesetzt. Die weiteren Matches des 1. Spieltags werden am Samstag, den 19. August ausgetragen, während eine Partie am Sonntagabend (20. August, „Posticipo“) über die Bühne geht.

Während den Länderspielpausen werden keine Meisterschaftsbegegnungen ausgetragen. Der „Boxing Day“ am 26. Dezember, der in der abgelaufenen Saison für großes Interesse – im Stadion sowie im Fernsehen – sorgte, wurde auch für die Saison 2023/24 bestätigt.

Die Winterpause wird zwischen dem 27. Dezember und dem 12. Jänner eingelegt. Das erste Match der Rückrunde steht am 13. Jänner auf dem Programm. Die sogenannten „englischen Wochen“ wurden folgendermaßen eingeteilt: Dienstag, 29. August; Dienstag, 26. September; Dienstag, 26. Dezember (Boxing Day); Dienstag, 27. Februar. Gespielt wird wiederrum auch am Ostermontag (1. April) sowie am 1. Mai. Der letzte Spieltag steht am Freitag, den 10. Mai 2024 auf dem Kalender.

1. CALENDARIO SERIE BKT 2023-24 pdf

2. CALENDARIO SERIE BKT 2023-24 word 3. CALENDARIO SERIE BKT 2023-24 excel

2. CALENDARIO SERIE BKT 2023-24 word