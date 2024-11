Zverev nach Paris-Bercy-Triumph neue Nummer zwei der Welt

Von: apa

Der zweite Masters-1000-Titel in dieser Saison hat für Alexander Zverev den neuerlichen Vorstoß auf Rang zwei in der Tennis-Weltrangliste gebracht. Der 27-jährige Deutsche stieg zum ersten Verfolger des Südtirolers Jannik Sinner auf, der mit 11.330 Punkten klar voran liegt. Zverev, der erstmals am 13. Juni 2022 Zweiter war, hält bei 7.715 Zählern, er zog am Spanier Carlos Alcaraz (7.210) vorbei. Der verletzungsgeplagte Sebastian Ofner fiel vom 83. auf den 85. Platz zurück.

Österreichs zweitbester Akteur, Jurij Rodionov, kehrte als 186. in die Top 200 zurück.