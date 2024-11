Zverev und Humbert im Endspiel von Paris-Bercy

Von: apa

Der Deutsche Alexander Zverev und der Franzose Ugo Humbert bestreiten am Sonntag das Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris. Zverev besiegte im Halbfinale den Dänen Holger Rune 6:3,7:6(4). Humbert bezwang den Wien-Finalisten und ehemaligen Paris-Sieger Karen Chatschanow 6:7(6),6:4,6:3, er steht erstmals in einem Masters-Finale. Zverev hat hingegen die Chance auf seinen siebenten Titel auf Mastersebene, jener in Paris-Bercy fehlt ihm noch.

Bereits fix ist, dass Zverev in der Weltrangliste Platz zwei von Carlos Alcaraz übernehmen wird.