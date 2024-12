Zwei zweite Plätze für Italien im ersten Sprint beim IBU Junior Cup in Ridnaun

Von: luk

Ridnaun – Am Samstag standen im Biathlonzentrum Ridnaun beim IBU Junior Cup ein Damen- und ein Herren-Sprint auf dem Programm. Dabei holten die Italiener Ilaria Scattolo und Davide Compagnoni jeweils den zweiten Platz. Gewonnen haben die Französin Violette Bony und der Deutsche Elias Seidl.

Davide Compagnoni hat beim IBU Junior Cup in Ridnaun bislang groß aufgezeigt: Der „Azzurro“ aus Valtellina stieg beim Einzel am Donnerstag mit dem dritten Platz erstmals auf das Podium, nun hat er sich im Sprint sogar verbessert und mit einem Fehlschuss im Stehendanschlag den zweiten Platz geholt. Nur einer war schneller, um 28,2 Sekunden: Der Deutsche Elias Seidl bestach in Ridnaun mit einer ganz starken Laufleistung, mit der er seinen Fehler im Liegendschießen vergessen machte und seinen ersten Sieg im IBU Junior Cup holte. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung heute, vor allem im Stehendschießen ist es mir gut gegangen. Das Laufen war zwar anstrengender als am Donnerstag, aber ich habe gewonnen und deshalb kann ich nur zufrieden sein“, sagte Seidl nach der Siegerehrung.

Den dritten Platz sicherte sich einer der wenigen fehlerlos gebliebenen Männer, der Franzose Leo Carlier, dem 30,2 Sekunden auf Seidl fehlten. Der vierte Platz ging an seinen französischen Landsmann Lionel Jouannaud (+31,0 Sekunden/1 Fehler), Fünfter wurde der Ukrainer Mykhailo Khmil (+31,2 / 2 Fehler), Sechster der Tscheche Petr Hak (+36,6 / 1 Fehler). Etwas durchwachsen lief es für den einzigen Südtiroler im Wettkampf: Der Marteller Felix Ratschiller schoss im Liegendanschlag gleich vier Mal daneben und konnte damit alle Podiums-Hoffnungen begraben, stehend räumte er aber alle Scheiben ab und schaffte es am Ende auf Rang 41.

Frankreichs Damen überragen, aber auch Italien entzückt

Am Samstagvormittag stieg im Ridnauner Biathlonzentrum der erste Sprint der Damen. Nach dem deutschen Doppelsieg im Einzel waren es dieses Mal die französischen Damen, die von sich reden machten. So gewann Violette Bony, die am Schießstand makellos blieb und nach 22.16,5 Minuten die Ziellinie überquerte. Dabei ist die Französin zum allerersten Mal bei einem IBU Junior Cup dabei: „Ich bin so glücklich. Am Schießstand ist es mir heute sehr gut gegangen. Aber auch sonst hat mir dieses Rennen hier heute sehr gut gefallen, ich freue mich, hier zu sein“, sagte die strahlende Bony im Ziel.

Hätte Ilaria Scattolo im Stehendanschlag nicht einmal danebengeschossen, dann wäre wohl die „Azzurra“ am Ende ganz oben gestanden. Die Athletin, die in Forni Avoltri wohnt, musste einmal in die Strafrunde und hatte am Ende 13,3 Sekunden Rückstand auf Bony. Nichtsdestotrotz war es für die jüngere der beiden Scattolos – Schwester Sara wurde Zwölfte – das bislang beste Ergebnis im IBU Junior Cup. Auch auf dem dritten Platz stand eine Französin, Amandine Mengin war mit einem Fehler 21 Sekunden langsamer als ihre Landsfrau Bony. Die Plätze vier und fünf gingen an Alma Siegismund (Deutschland/+31,6 Sekunden) und Estere Volfa (Lettland/+48,1 Sekunden). Auf den sechsten Platz kletterte die Italienerin Francesca Brocchiero dank eines fehlerfreien Schießens (+51,1 Sekunden), auch für sie ist es das beste Einzel-Ergebnis ihrer noch jungen Karriere.

Auch am Sonntag wird im Ridnauner Biathlonzentrum „gesprintet“: Zum Abschluss des IBU Junior Cups in Ridnaun finden erneut je ein Damen- und Herren-Sprint statt. Jener der Damen beginnt wieder um 10.30 Uhr, die Herren sind ab 14.15 Uhr in der Loipe unterwegs.

Ergebnisse Sprint 1 Damen, Top-6:

1. Violette Bony (Frankreich) 22.16,5 Minuten / 0 Fehler

2. Ilaria Scattolo (Italien) +13,3 Sekunden / 1 Fehler

3. Amandine Mengin (Frankreich) +21,0 /1 Fehler

4. Alma Siegismund (Deutschland) +31,6 /1 Fehler

5. Estere Volfa (Lettland) +48,1 /2 Fehler

6. Francesca Brocchiero (Italien) +51,1 / 0 Fehler

Die gesamte Ergebnisliste: https://crej.short.gy/gkLd0d

Ergebnisse Sprint 1 Herren, Top-6:

1. Elias Seidl (Deutschland) 25.20,1 Minuten / 1 Fehler

2. Davide Compagnoni (Italien) +28,2 Sekunden / 1 Fehler

3. Leo Carlier (Frankreich) +30,2 / 0 Fehler

4. Lionel Jouannaud (Frankreich) +31,0 / 1 Fehler

5. Mykhailo Khmil (Ukraine) +31,3 / 2 Fehler

6. Petr Hak (Tschechien) +36,6 / 1 Fehler

Die gesamte Ergebnisliste: https://crej.short.gy/EKIV93

Programm IBU Junior Cup in Ridnaun:

Sonntag, 15. Dezember:

10.30 Uhr: Sprint Damen

14.15 Uhr: Sprint Herren