Zweiter Eberspächer Rodel – Weltcup

Whistler – Nach dem Saisonauftakt in Innsbruck/Igls, übersiedelte der Rodel-Tross zu Wochenbeginn nach Nordamerika. Am Freitag und Samstag wird erstmals seit drei Jahren wieder in Whistler um Weltcuppunkte gerodelt, eine Woche später folgen die Bewerbe von Park City, wo zuletzt 2016 ein Weltcup ausgetragen wurde.

Beim zweiten Eberspächer Rodel-Weltcup in Whistler wird neben den Disziplinen-Rennen auch ein Team-Staffel-Weltcup ausgetragen Der Mannschaftsbewerb geht am Samstag nach den Doppelsitzer-Entscheidungen der Damen und Herren in Szene. Bereits am Freitag erfolgen die Rennen der Einsitzer.

Zeitplan

9./10. Dezember 2022:

13.00Uhr/22.00* Uhr CET Herren/1. Lauf

14.30/23.30 Herren/2. Lauf

16.00/01.00 Damen/1. Lauf

17.30/02.30 Damen/2. Lauf

10. Dezember 2022:

11.00 Uhr/20.00 Uhr CET Doppelsitzer Herren/1. Lauf

11.45/20.45 Doppelsitzer Damen/1. Lauf

12.40/21.40 Doppelsitzer Herren/2. Lauf

13.25/22.25 Doppelsitzer Damen/2. Lauf

14.50/23.50 Team-Staffel

Zwischenstand

https://www.fil-luge.org/de/gesamtstaende?event_season_id=30