Zweiter Vuelta-Etappensieg für UAE-Problemkind Ayuso

Von: apa

Juan Ayuso hat nach der siebenten auch die zwölfte Etappe der Vuelta a España gewonnen. Der 22-jährige Spanier sorgte am Donnerstag nach 145 km von Laredo nach Los Corrales de Buelna für den bereits fünften Sieg des UAE-Teams, das er nach Saisonende im Streit verlassen wird. Ayuso setzte sich im Zweiersprint gegen seinen Landsmann Javier Romo (Movistar) durch. Die Gesamtklassementfahrer hielten sich am Tag vor der Königsetappe mit der Bergankunft am Angliru zurück.

Jonas Vingegaard und Co. erreichten das Ziel gemeinsam mehr als sechs Minuten nach dem Sieger. Der dänische Topfavorit Vingegaard (Visma) führt weiterhin 50 Sekunden vor Joao Almeida (UAE). Felix Gall (Decathlon) ist 2:17 Minuten zurück Fünfter. Diese Rangordnung und Abstände dürften sich am Freitag ändern. Es warten 203 km mit 4.000 Höhenmetern, der 12 km lange Schlussanstieg zum Angliru ist extrem steil.

Morddrohungen gegen Israel-Team

Am Tag nach dem durch Pro-Palästina-Demonstranten gegen den Gaza-Krieg ausgelösten Chaos im Etappenzielort Bilbao blieb es diesbezüglich am Donnerstag ruhig. Óscar Guerrero, Sportdirektor von Israel-Premier Tech, berichtete von Morddrohungen gegen seinen Rennstall. “Wir haben Angst”, sagte er dem spanischen Radiosender Onda Cero. Er bat darum, “das Team nicht anzugreifen”. Bereits vor dem Abschnitt im Baskenland hatte es mehrere, durch pro-palästinensische Demonstranten ausgelöste Situationen gegeben, die das Fahrerfeld gefährdeten. Auf der fünften Etappe hatten Protestanten das Israel-Team im Mannschaftszeitfahren gestoppt.

Ein Rückzug aus der Rundfahrt kommt für den Rennstall nicht infrage. “Jede andere Vorgehensweise würde einen gefährlichen Präzedenzfall im Radsport schaffen, nicht nur für Israel-Premier Tech, sondern für alle Teams”, hieß es in einem offiziellen Statement.