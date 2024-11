Zweites NHL-Tor von Kasper – Owetschkin fällt verletzt aus

Von: apa

Drei Tage nach seinem Premierentreffer hat Marco Kasper am Montag sein zweites Tor in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL erzielt. Der 20-jährige Kärntner verwertete beim Gastspiel der Detroit Red Wings bei den San Jose Sharks im Powerplay einen Abpraller zur 2:1-Führung (19.) der Red Wings. Das Match der Tabellenletzten der Atlantic (Detroit) und der Pacific Division gewann San Jose mit 5:4 nach Verlängerung. Washington-Stürmer Alexander Owetschkin verletzte sich indes.

Für Detroit war es die dritte Niederlage hintereinander und die fünfte in den jüngsten sechs Spielen.

Owetschkin trifft zweimal und verletzt sich

Owetschkin liegt unterdessen nach einem Doppelpack solo an der Spitze der Torschützenliste und hat 24 Stunden nach einem Hattrick den Rückstand auf den Allzeit-Torrekord von Wayne Gretzky weiter verkürzt. Der 39-Jährige traf beim 6:2-Auswärtssieg der Washington Capitals gegen Utah HC zum 3:1 (12.) und 4:1 (26./PP). Owetschkin hat in 18 Saisonspielen 15 Treffer verbucht und hält nun bei 868 NHL-Toren. Ihm fehlen nur mehr 26 Treffer auf die Bestmarke von Gretzky (894).

Allerdings muss er die Jagd auf den Gretzky-Rekord unterbrechen. Der Russe schied nach einer Kollision mit Utah-Stürmer Jack McBain in der 46. Minute verletzt aus und muss nun pausieren. Washington gab die Ausfallsdauer mit “week to week” an, am Mittwoch folgen weitere Untersuchungen.