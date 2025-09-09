Bozen: Braucht die Stadt eine Toiletten-Offensive?

Von: luk

Bozen – Saubere, sichere und frei zugängliche öffentliche Toiletten – daran fehlt es in Bozen seit Jahren, kritisieren die Grünen. Gemeinderat Rudi Benedikter fordert ein stadtweites Konzept: moderne Anlagen im Zentrum, auf den Talferwiesen, in Tiefgaragen und auf öffentlichen Parkplätzen. Eine erste Toilette bei der Bar St. Anton sei zwar ein Anfang, aber noch lange nicht genug. Andere Städte wie Brixen oder Bruneck seien hier bereits besser aufgestellt.

