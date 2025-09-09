Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Abstimmung > Bozen: Braucht die Stadt eine Toiletten-Offensive?
Spontanbefragung

Bozen: Braucht die Stadt eine Toiletten-Offensive?

Dienstag, 09. September 2025 | 07:01 Uhr
toilette wc klo frau notdurft
fotolia.de/Nobilior
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Saubere, sichere und frei zugängliche öffentliche Toiletten – daran fehlt es in Bozen seit Jahren, kritisieren die Grünen. Gemeinderat Rudi Benedikter fordert ein stadtweites Konzept: moderne Anlagen im Zentrum, auf den Talferwiesen, in Tiefgaragen und auf öffentlichen Parkplätzen. Eine erste Toilette bei der Bar St. Anton sei zwar ein Anfang, aber noch lange nicht genug. Andere Städte wie Brixen oder Bruneck seien hier bereits besser aufgestellt.

Wie seht ihr das? Soll Bozen beim Thema öffentliche Toiletten eine Offensive starten? Teilt uns eure Meinung mit!

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Kommentare
79
Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Italienische Familien zahlen über 20.000 Euro Steuern pro Jahr
Kommentare
66
Italienische Familien zahlen über 20.000 Euro Steuern pro Jahr
Alles für die Touristen: Hotels geben Telepass-Geräte ohne Abo aus
Kommentare
63
Alles für die Touristen: Hotels geben Telepass-Geräte ohne Abo aus
Abschuss von Bärin F36: Gegen zwei Personen wird Ankage erhoben
Kommentare
30
Abschuss von Bärin F36: Gegen zwei Personen wird Ankage erhoben
Mutmaßlicher Millionenbetrug: So ging der Bankberater vor
Kommentare
27
Mutmaßlicher Millionenbetrug: So ging der Bankberater vor
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 