Rodungen im Auwald sorgen für Diskussionen: Was denkt ihr?

Von: luk

Brixen – In der Industriezone südlich von Brixen haben unlängst Rodungsarbeiten in einem Auwald entlang des Eisacks begonnen. Inzwischen wurden diese gestoppt.

Auf einer Fläche von rund drei Hektar sollen bekanntermaßen Industriehallen und Parkplätze für die Produktion von 3D-Betondruckern entstehen.

Das Gebiet gilt aber auch als einer der letzten größeren Auwälder im Eisacktal und ist Lebensraum zahlreicher Tierarten. Trotz kritischer Stellungnahme der Landeskommission für Raum und Landschaft genehmigte die Landesregierung das Projekt. Als Ausgleich soll eine Fläche beim Biotop Millander Au renaturiert werden.

Mit den Rodungen sind aber die Diskussionen über Ablauf und Projekt neu entbrannt. Wie bewertet ihr die Sachlage? Gebt gern eure Meinung ab!