Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Abstimmung > Rodungen im Auwald sorgen für Diskussionen: Was denkt ihr?
Spontanbefragung

Rodungen im Auwald sorgen für Diskussionen: Was denkt ihr?

Dienstag, 17. März 2026 | 08:07 Uhr
Auwald Brixen Rodung
Facebook/Madeleine Rohrer
Schriftgröße

Von: luk

Brixen – In der Industriezone südlich von Brixen haben unlängst Rodungsarbeiten in einem Auwald entlang des Eisacks begonnen. Inzwischen wurden diese gestoppt.

Auf einer Fläche von rund drei Hektar sollen bekanntermaßen Industriehallen und Parkplätze für die Produktion von 3D-Betondruckern entstehen.

Das Gebiet gilt aber auch als einer der letzten größeren Auwälder im Eisacktal und ist Lebensraum zahlreicher Tierarten. Trotz kritischer Stellungnahme der Landeskommission für Raum und Landschaft genehmigte die Landesregierung das Projekt. Als Ausgleich soll eine Fläche beim Biotop Millander Au renaturiert werden.

Mit den Rodungen sind aber die Diskussionen über Ablauf und Projekt neu entbrannt. Wie bewertet ihr die Sachlage? Gebt gern eure Meinung ab!

Kommentare

Aktuell sind 4 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hohe Spritpreise: Südtirols Handwerker in großer Sorge
Kommentare
69
Hohe Spritpreise: Südtirols Handwerker in großer Sorge
NATO-Staaten stemmen sich gegen Einsatz vor Irans Küste
Kommentare
37
NATO-Staaten stemmen sich gegen Einsatz vor Irans Küste
Südtirol bei Lebenserwartung ganz vorne
Kommentare
35
Südtirol bei Lebenserwartung ganz vorne
Im Pustertal: Autofahrern rutscht das Herz in die Hose
Kommentare
33
Im Pustertal: Autofahrern rutscht das Herz in die Hose
“Wir haben ein Landhaus in der Toskana gebucht”
Kommentare
31
“Wir haben ein Landhaus in der Toskana gebucht”
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 