11. Ausgabe des Alpen Flair Festivals

Natz – Alpen Flair, das „Größte Volksfest Südtirols“ stellt die ersten Bands für die 11. Ausgabe vor – die Stilrichtungen erfüllen wieder sämtliche Wünsche. Leidenschaft trifft Professionalität im Herzen Südtirols.

Natz-Schabs: Das Jubiläum liegt hinter uns, die Vorbereitungen für 2024 laufen bereits. Die Early Bird Tickets waren in wenigen Stunden vergriffen. Das Festival hat nun mal sein eigenes Flair und inzwischen viele Stammkunden.

Den Termin muss man sich nicht mehr vormerken. Dass Ende Juni in Natz die Post abgeht, ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Ob Polit-Prominenz oder Bundesliga-Profis, viele haben uns heuer die Ehre erwiesen. Die musikalische Vielfalt in den letzten 10 Jahren war einzigartig – sage und schreibe 176 verschiedene Bands haben auf unserem Hochplateau gerockt. Vielen Dank an die jährlich bis zu 45.000 Besucher:innen und wir versprechen – es werden noch einige Künstler dazu kommen.

Vom 19. – 22.06.2024 ist es wieder so weit. Im ehemaligen Natoareal von Natz Kultur und Unterhaltung par excellence geboten.

Nun wurden die ersten Bands bekanntgegeben und für das kommende Jahr offiziell vorgestellt: Wir freuen uns auf

Danko Jones, eine kanadische Rockband um den kanadischen Sänger und Gitarristen mit gleichlautendem Künstlernamen.

Matthias Reim, mit seinem unvergesslichen Song „Verdammt ich lieb dich“.

Melissa Naschenweng, aus Kärnten Österreich – in Südtirol keine Unbekannte und schon auf vielen Veranstaltungen aufgetreten.

Kärbholz, die deutsche Rockband kommt zum vierten mal nach Natz.

Fäaschtbänkler, die Newcomer aus der Schweiz mit neuer Volks-Pop-Musik.

April Art, die deutsche Alternative-Rock-Band aus Gießen mit Frontfrau Lisa-Marie Watz.

Stahlmann, eine deutsche Rockband der Musikrichtung Neue Deutsche Härte.

68FL:OZ, die Metal- und Hardcorebank aus dem ostwestfälischen Lipperland.

Einige bekannte Gesichter sind dabei, aber auch Künstler, welche erstmals beim Alpen Flair aufspielen werden.

Und wie gesagt, das ist noch lange nicht alles. Egal ob Deutschrock, Volksmusik, Schlager, oder Heavy Metal; die Bandbreite beim Alpen Flair 2024 bleibt unverändert es werden noch viele klangvolle Namen folgen.

Beginnen wird alles wieder am Mittwoch „Eintritt frei“ mit der legendären Warm Up Party im Dorf Natz mit Musik entlang der Straßen bei den Ständen der Gastwirte, Clubs und Vereine. Auch beim restlichen Rahmenprogramm kann man sich unterhalten, sportlich betätigen oder die schöne Südtiroler Sehenswürdigkeiten kennenlernen.

Beeilt Euch, wenn Ihr noch kein passendes Weihnachtsgeschenk für Eure Liebsten habt: Tickets online ohne Versand- und Verkaufsgebühren für das Alpen Flair 2024 gibt es bei:

shop.alpen-flair.com/tickets

Hardtickets im Rookies & Kings Store in Brixen

Alpen Flair 2024: 19. – 22.06.2024, Ex Natoareal in Natz (Warm Up Party in Natz)

Infos unter: www.alpen-flair.com, www.facebook.com/AlpenFlair