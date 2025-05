13 Vereine, ein Weg: Die neue Dorfrunde Villanders

Von: mk

Villanders – Auf Schritt und Tritt durchs Dorfleben: Mit der neuen Dorfrunde Villanders entsteht ein erlebnisreicher Rundweg, der Kultur, Natur, Handwerk und Geschichte auf besondere Weise verbindet. Auf einer rund dreistündigen Strecke können Einheimische und Gäste das Dorf aus neuen Blickwinkeln erleben – ganzjährig und generationenübergreifend.

Eröffnungsfest am Sonntag, 25. Mai

Am Sonntag, 25. Mai, ab 10.00 Uhr wird die Dorfrunde mit einem großen Fest eröffnet. An diesem Tag gibt es an jeder Station nicht nur etwas zu sehen oder zu erleben, sondern auch etwas zu essen bzw. trinken und zu genießen – zubereitet von den Vereinen selbst.

Das Rahmenprogramm verspricht Musik, Begegnung, Brauchtum und eine spannende Schnitzeljagd für kleine und große Entdecker, bei der es tolle Preise zu gewinnen gibt.

Ein Gemeinschaftswerk aus 13 Vereinen

Was die Dorfrunde besonders macht: Jede der 13 Stationen wurde von einem lokalen Verein gestaltet – mit Herzblut, Kreativität und ganz eigener Handschrift. Die Beiträge reichen von künstlerischen Elementen über Klang-, Mitmach- oder Ruheorte bis hin zu kleinen Zeitreisen in die Geschichte. Die Besucher erhalten an jeder Station auch einen Einblick in die Tätigkeit des jeweiligen Vereins – ein echtes Schaufenster ins aktive Dorfleben.

„Die Dorfrunde ist weit mehr als ein Spazierweg – sie ist ein Symbol für gelebten Zusammenhalt“, sagt Markus Gasser, Ortsvertreter von Villanders in der Tourismusgenossenschaft Klausen, Barbian, Feldthurns, Villanders. „Unsere Vereine waren von Anfang an mit Begeisterung dabei. In einer Zeit, in der ehrenamtliches Engagement vielerorts schwindet, zeigt dieses Projekt, was möglich ist, wenn eine Dorfgemeinschaft an einem Strang zieht. Das Ergebnis kann sich sehen – und erleben – lassen.“

Einige Highlights der Stationen:

• Panoramaschaukel und Kneippbank – Entspannung mit Aussicht

• Klangspiel – musikalische Tradition der Musikkapelle

• Krippenstation – filigrane Krippenkunst der Krippenfreunde

• Knappenrast – Erinnerung an das Villanderer Bergwerk

• Hexenplatz, Foto-Point, Archeoparc, u.v.m.

Dorfrunde ganzjährig erlebbar

Der etwa dreistündige Rundweg bleibt auch nach der Eröffnung frei zugänglich und bietet das ganze Jahr über spannende Entdeckungen – eingebettet in die malerische Umgebung von Villanders.