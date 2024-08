14. August: „Sternegucken“ am Jochgrimm

Von: luk

Aldein – Es ist das jährliche Highlight im Veranstaltungskalender des GEOPARC Bletterbach: die Himmelsbeobachtung im August. In diesem Jahr findet das „Sternegucken“ erstmals am Jochgrimmpass statt, „wo sich besonders die vielen Sternschnuppen rund um die Laurenzinacht gut beobachten lassen“, freut sich Präsident Peter Daldos.

Am 14. August stehen im GEOPARC Bletterbach ausnahmsweise nicht die tiefe Schlucht und die faszinierende Geologie im Mittelpunkt, sondern vielmehr der Blick in den Himmel und die Sternschnuppen. In enger Zusammenarbeit mit dem Naturmuseum Südtirol uns dem Planetarium Südtirol findet das bewährte „Sternegucken“ in diesem Jahr erstmals am Jochgrimmpass statt. Sternengucker werden dabei vor allem einige Sternschnuppen der Perseiden zu sehen bekommen, „da unser Termin einfach günstig liegt“, sagt David Gruber, Direktor des Naturmuseums Südtirol. Mithilfe von Teleskopen kann der zunehmende Mond mit seinen Kratern, ein Kugelsternhaufen und Doppelsterne unter fachkundiger Anleitung beobachtet werden. Wer vorab einen Einblick in die Geheimnisse der Laurenzinacht erhalten möchte, dem seien die Sonderführungen im Planetarium Südtirol in Gummer am 9. August um 18.00 Uhr in deutscher und um 19.00 Uhr in italienischer Sprache sowie die Nacht der offenen Türen in der Sternwarte „Max Valier“ am 17. August ans Herz gelegt.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, es ist keine Anmeldung notwendig. Treffpunkt ist am 14. August um 20.30 Uhr am Jochgrimm. Es wird warme Kleidung empfohlen. Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, dies wird im Bedarfsfall kurzfristig innerhalb 19.00 Uhr über die sozialen Medien des GEOPARC Bletterbach auf Facebook und Instagram kommuniziert.