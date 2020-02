14. Februar: Sternstunden für Verliebte

Gummer – Die romantische Seite des Weltalls ist am Tag der Verliebten im Planetarium Südtirol im Mittelpunkt.

Es ist der Tag der Verliebten: der Valentinstag am 14. Februar. Das Planetarium Südtirol in Gummer rückt zu diesem Anlass die romantische Seite des Weltalls in den Mittelpunkt.

Was gibt es Schöneres, als gemeinsam mit seinem Schatz dem Sonnenuntergang entgegen zu wandern, den Mond und den Abendstern aufgehen zu sehen, bei wolkenlosem Himmel durch eine sternenklare Nacht zu spazieren, die beliebtesten Sternbilder zu suchen und die eine oder andere Sternschnuppe zu erhaschen? Das Planetarium Südtirol rückt anlässlich des Valentinstages an diesem Freitag, 14. Februar diese romantische Seite des Weltalls in den Mittelpunkt und bietet in Zusammenarbeit mit der Dorfbar Gummer unter dem Motto „Love is in the air“ einen besonderen Abend zum Tag der Verliebten.

Auftakt des romantischen Abends im Sternendorf Gummer ist ein Sektempfang, bevor das Planetarium Südtirol im Sternensaal die romantische Seite des Weltalls und der Sternbilder zeigt. Bei schönem Wetter können die verliebten Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschließend auf dem Dorfplatz den Sternenhimmel durch zwei Teleskope bewundern. Beginn ist um 19.00 Uhr in deutscher und um 20.00 Uhr in italienischer Sprache.

In der Dorfbar Gummer erwartet Jung, Alt und Er(ledig)te ab 20.00 Uhr Tanz und Unterhaltung mit DJ Guggu, ein Drei-Gänge-Buffet und eine Theatereinlage des „Dorftiatter Gummer“.

Anmeldungen und Informationen im Planetarium Südtirol unter Tel. 0471 610020, per E-Mail an info@planetarium.bz.it oder online unter http://www.planetarium.bz.it innerhalb Mittwoch, den 12. Februar 2020.

Eintritt: 10 Euro. Für den Abend in der Dorfbar Gummer braucht es eine separate Anmeldung zum Buffet (20 Euro) unter der Nummer 348 7244519 ebenfalls innerhalb Mittwoch.