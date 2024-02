Meran – Das Theater in der Altstadt möchte Sie auf die nächste Produktion hinweisen: 1h22 vor dem Ende von Matthieu Delaporte

mit: Dietmar Gamper und Thomas Hochkofler

Regie: Torsten Schilling

Ausstattung: Kerstin Kahl

Maske: Gudrun Pichler

Premiere: Sonntag, 11.02.2024 – 18.00 Uhr

Weitere Aufführungen:

Di 13.02. | Mi 14.02. | Do 15.02. | Fr 16.02. | So 18.02.

Mi 21.02. | Fr. 23.02 | So 25.02. | Di 27.02 | Mi 28.02.

Beginn 20.00h, sonntags 18.00h

Als Bernhard sich gerade umbringen will, klopft es an der Tür. Ein Mann mit Schnurrbart, Rollkragenpullover und Pistole steht und zielt auf den überrumpelten Bernhard. Es ist der Tod in Person, der in dieser Funktion seinen ersten Arbeitstag hat und Bernhard abholen will: „Wir sind wie Taxis. Mein Ausbilder Karlheinz sagt immer: Wir sind wie Uber.“ Leider hat sich der Tod im Stockwerk geirrt. Und auch ansonsten ist er alles andere als ein Profi…

1h22 vor dem Ende ist ein Wortgefecht um Leben und Tod – wobei letzterer eine etwas desolate, aber dafür umso unterhaltsamere Mischung aus Existenzialist, Lebenskünstler und Alkoholiker ist. Ihm gegenüber steht der schüchterne, noch ungeküsste Bernhard, der den tödlichen Humor nicht versteht, aber aus Höflichkeit kooperationswillig ist. Im Zusammenspiel werden die beiden zum Duo infernale, das am Ende weiß, wofür es sich zu leben (oder sterben) lohnt.

Matthieu Delaporte, am 2. September 1971 geboren, ist ein französischer Drehbuchautor, Film- und Fernsehregisseur und Dramaturg. Nach seinem Studium der Geschichte und Politikwissenschaft schrieb und drehte er Musique de chambre, einen Kurzspielfilm, der auf zahlreichen Festivals gezeigt und ausgezeichnet wurde. Er hat zahlreiche Serien, Spielfilme und Theaterstücke geschrieben, die eine verbreitete Anerkennung erreicht haben.