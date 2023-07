22 Hunderter und viele glückliche Gesichter

Meran – Reichlich Anlass zur Freude bot die heurige Abschlussfeier und Diplomübergabe an die Maturantinnen und Maturanten am Realgymnasium und an der TFO Meran. 22 Schülerinnen und Schüler – 16 am Realgymnasium und sechs an der TFO – erreichten die Höchstpunktezahl; die Meranerin Katharina Stieger wurde „mit Auszeichnung“ geehrt.

Zur Diplomfeier am vergangenen Samstag waren Eltern und Schüler in den voll besetzten Mehrzwecksaal der Schule gekommen, um gemeinsam zu feiern und auf ein erfolgreiches Schuljahr zurückzublicken, das endlich wieder im Normalbetrieb stattfinden konnte. So auch die staatliche Abschlussprüfung, die wie vor Corona durchgeführt wurde. Direktor Alois Weis bedankte sich bei der Schulgemeinschaft für die gute Zusammenarbeit und ermunterte die 137 Maturantinnen und Maturanten „ihre Augen vor den gesellschaftlichen Herausforderungen nicht zu verschließen und Menschen, denen es nicht so gut geht, zur Seite zu stehen.“

Höhepunkte im heurigen Schuljahr waren die Jubiläumsfeier „50 Jahre Realgymnasium und 30 Jahre TFO“, aber auch viele Projekte, Lehrfahrten und Veranstaltungen konnten wieder durchgeführt werden. „Vieles ist in- und außerhalb des Klassenzimmers geschehen und es ist eine große Lebendigkeit in die Schule zurückgekehrt“, freute sich Direktor Weis. Ihre Spuren hat die Pandemie aber auch hinterlassen; so haben die seelischen Nöte bei Schülern zugenommen und nicht alle haben nach Fernunterricht und Lockdown in den alten Rhythmus ohne Schwierigkeit zurückgefunden.

Mit Einlagen von ABBA und klassischen Ohrwürmern sorgte die Schulband am Samstag für beste Stimmung. Die 7 Maturaklassen hatten Bilder und Aufnahmen aus den vergangenen Schuljahren vorbereitet und mit einem Umtrunk endete die feierliche Diplomübergabe nach der obligaten Unterschrift bei Schulsekretärin Claudia Cassin. Die „Bestenliste“ am Realgymnasium und der TFO Meran setzt sich folgendermaßen zusammen: Simon Tirapelle, Thomas Kaufmann, Jonas Zöggeler, Aris Mandolini, Ludwig Xaver Platter, Marie Hofer, Maximilian Felix Zuech, Katharina Stieger („100 mit Auszeichnung“), Nike Deianira Frick, Philipp Pfitscher, Direktor Alois Weis, Hannes Unterholzner, Leonie Pircher, Lisa Turini, Lisa Weithaler, Lea Pichler, Madlen Kofler, Leonie Verdorfer, Bettina Strohmer, Lisa Hager von Strobele, Sarah Lobis, Petrela Greis, Alexander Oberhofer.