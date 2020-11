6. Dezember im Namen des Heiligen Nikolaus

Bozen – Am 6. Dezember ist der Gedenktag des Heiligen Nikolaus. An diesem Tag erinnern wir uns an den Schutzpatron der Kinder. Er steht im Mittelpunkt verschiedener Feiern und Bräuche zu Beginn der Adventszeit. Die Katholische Jungschar Südtirols ruft Familien dazu auf, diesen Tag mit den Kindern im Familienkreis zu feiern und stellt einen Behelf vor.

Das Fest des Heiligen Nikolaus ist ein guter Anlass, um an den Schutzpatron der Kinder zu erinnern, der ein Helfer in der Not und Freund der Kinder ist. Auch in diesem Jahr soll es die Möglichkeit geben, mit dem Nikolaus am 6. Dezember in den Advent zu starten und an das Fest zum Heiligen Nikolaus zu feiern. Laut der Verordnung vom 27. November 2020 darf der Nikolaus mit dem nötigen Sicherheitsabstand die Kinder vor dem Haus oder an der Wohnungstür kurz besuchen.

„Für die Kinder, die in diesem Jahr auf vieles verzichten mussten, ist dies ein großer Grund zur Freude. Sich für andere einsetzen, helfen und für einander da sein – diese Botschaft des Heiligen Nikolaus ist gerade in Zeiten wie diesen besonders wichtig. Er spricht Kindern Mut und Zuversicht zu, deshalb sollen Nikolausfeiern auch dieses Jahr stattfinden, wenn auch im kleineren Kreis zu Hause“, so Philipp Donat, zweiter Vorsitzender der Jungschar. Hilfestellung für die Nikolausfeier zu Hause Informationen, Feiervorschläge sowie weitere Ideen für die Nikolausfeier zu Hause können Familien sowie alle Interessierten auf der Internetseite der Jungschar herunterladen. Der Behelf „Wir sind Nikolaus – Zuhause innehalten“ wurde von der Jungschar in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bildungswerk, dem Katholischen Familienverband und der Katholischen Frauen- und Männerbewegung erarbeitet. Die Vereine organisierten in den letzten Jahren Schulungen für Nikolaus-Darstellerinnen und Darsteller.

„Da die Schulung dieses Jahr nicht stattfinden konnte haben wir uns im Rahmen der Initiative Zuhause innehalten der Diözese Bozen-Brixen für die Ausarbeitung eines Behelfes entschieden. Der Behelf soll die Familien bei der Nikolausfeier zu Hause unterstützen und kann gerne ausgedruckt und in der Kirche oder in der Bibliothek zur Mitnahme ausgelegt werden“, merkt Donat an.

Zum Behelf „Wir sind Nikolaus – Zuhause innehalten“: www.jungschar.it/nikolaus-mit-kindern-zuhause-feiern/

Zur Initiative „Zuhause Innehalten“: www.bz-bx.net/de/zuhause.html

Jungschar ist…

 …Lebensraum für Kinder

 …Kirche mit Kindern

 …Lobby im Interesse der Kinder

 …Hilfe getragen von Kindern

Die Katholische Jungschar Südtirols (KJS) ist die größte Kinderorganisation in Südtirol und besteht seit 1953. In fast jeder Pfarrei gibt es Jungschar- und Ministrantengruppen. Insgesamt gibt es über 9.000 Jungschar- und Ministrantenkinder in Südtirol. Sie werden von etwa 2.000 ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern betreut.