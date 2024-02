Bozen – Am Samstag, 9. März 2024 findet von 10.00 bis 16.30 Uhr im „Josef Mayr-Nusser-Zentrum“ in Bozen eine Weiterbildung für Interessierte und Verantwortliche der Kinder- und Jugendpastoral statt. Dabei dreht sich alles um kinder- und jugendgerechte Glaubenserfahrung innerhalb und außerhalb der Kirche.

In vier unterschiedlichen Workshops, geleitet von erfahrenen Referenten und Referentinnen, bekommen die Teilnehmerinnen du Teilnehmer die Möglichkeit Anregungen und Ideen zu sammeln, die vom Kindergartenalter bis hin zur Oberstufe reichen. Die Anmeldungen laufen noch bis zum 25.02.24. Es ist möglich an einem oder an mehreren Workshops teilzunehmen.

Die Workshops im Überblick:

„Da berühren sich Himmel und Erde“: Ein Workshop für die Vorbereitung und Leitung von Kindergottesdiensten, geleitet von Toni Fiung, Diözesaner Familienseelsorger. (von 10.15 bis 11.15 Uhr)

„Ene, mene, miste, es rappelt in der Kirche“: Diskussion und Austausch über Angebote für Null bis Sechsjährige in verschiedenen Pfarreien mit Manuela Unterthiner, Religionslehrerin. (von 11.15 bis 12.15 Uhr)

„Was spricht junge Menschen an?“: Giorgio Nesler, Referent für interreligiösen Dialog, beleuchtet die Herausforderungen und Werte, die junge Menschen heute bewegen. (von 14.15 bis 15.15 Uhr)

„Sinnfluencer im täglichen Leben“: Juliane Strickner, Pastoralassistentin und Dekanatsjugendleiterin in Nordtirol, gibt Impulse, wie der Glaube authentisch im Alltag gelebt werden kann. (von 15.15 bis 16.15 Uhr)

„Der Workshop-Tag bietet Raum für den Austausch von Best-Practice-Modellen, für Diskussionen über aktuelle Herausforderungen und die Möglichkeit voneinander zu lernen“, ist Simon Klotzner, erster Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend überzeugt.

Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch ist eine Anmeldung bis zum 25. Februar 2024 erforderlich. Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://skj.bz.it/portfolio/abenteuer-glaube-kind-und-jugendgerecht/ oder heidi.gampe@skj.bz.it. Diese Weiterbildung wird von Südtirols Katholischer Jugend und von der Katholischen Jungschar Südtirols organisiert.