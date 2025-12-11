Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Adventopfer 2025: Sammlung am 14. Dezember
85.849,14 Euro kamen vergangenes Jahr zusammen

Adventopfer 2025: Sammlung am 14. Dezember

Donnerstag, 11. Dezember 2025 | 10:15 Uhr
Geld bezahlen
pixabay.com
Von: luk

Bozen – Am 3. Adventsonntag wird in den Pfarreien und öffentlich zugänglichen Kirchen in der Diözese Bozen-Brixen das Adventopfer gesammelt.

Die Adventopfersammlung ist ein konkretes Zeichen der Christen, dass sie die Anliegen der Ortskirche in Solidarität und Verbundenheit mittragen. Im Jahre 2024 ergab diese Sammlung einen Betrag von insgesamt 85.849,14 Euro.

„Den Seelsorgern, den Pfarreien sowie den Ordensgemeinschaften ein herzliches „Gott vergelt’s“ für diese Unterstützung, verbunden mit der Bitte, dieses Anliegen weiterhin wahrzunehmen und durch einen konkreten Beitrag die Anliegen der Ortskirche tatkräftig mitzutragen“, so Franz Kripp, der Leiter des diözesanen Verwaltungsamtes.

 

Bezirk: Bozen

