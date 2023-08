Bozen – Der Südtiroler Schützenbund macht die Aktion „Tiroler zeigt Flagge“ bekannt, die am 15. August anlässlich Mariä Himmelfahrt gestartet wird und das Tiroler Landesbewusstsein im ganzen Land wieder sichtbarer machen soll.

„Der Südtiroler Schützenbund hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Tiroler Bewusstsein in unserem Land wieder sichtbarer zu machen und hat folglich in Zusammenarbeit mit den Bezirken und Kompanien rund 40 fixe Standorte ausfindig gemacht, an denen ab sofort ganzjährig die Tiroler Fahne wehen wird. Ein besonderer Dank gilt den Bezirken und Kompanien, die sich weit reichende Gedanken gemacht haben, um symbolische und sichtbare Standorte für unsere Tiroler Fahnen ausfindig zu machen. Ein Tiroler Vergelt’s Gott gilt auch den Grundeigentümern. Unser Land, das sich beim Fremdenverkehr großer Beliebtheit erfreut, zeigt folglich künftig wieder mehr Flagge für Tirol!“, so Landeskommandant Roland Seppi.

Als Standorte seien teilweise geschichtsträchtige und symbolische Orte, teilweise Orte in Frage gekommen, die verkehrstechnisch gut sichtbar seien und folglich nicht nur das Tiroler Landesbewusstsein verdeutlichen, sondern Besucher aus Nah und Fern zum Nachdenken über Tirol anregen würden.

„Als Schützenbund möchten wir nicht nur ein Zeichen setzen, indem fixe Standorte für unsere Tiroler Fahnen gewählt wurden, sondern auch die Tiroler Bevölkerung aufrufen, anlässlich unserer Feiertage die Flagge zu hissen. Damit setzen wir alle ein konkretes Zeichen für unsere gemeinsame Heimat, für das Tiroler Landesbewusstsein, für unsere Identität als Tiroler und gegen die Geschichtsvergessenheit. Tirol wird im Kleinen gemacht: Indem jeder Einzelne bei sich zu Hause die Tiroler Flagge wehen lässt, leuchtet unser Land im Großen!“, schließt Roland Seppi.