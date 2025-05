Aktionstag Gutes Trinkwasser

Von: mk

Brixen – Die Oldies for Future veranstalten gemeinsam mit den Stadtwerken Brixen am Samstag, den 24. Mai 2025 vormittags in Brixen unter den Lauben eine Sensibilisierungskampagne zur Nutzung des Trinkwassers.

Wie der Generaldirektor der Stadtwerke Franz Berretta und der zuständige Abteilungsleiter Andreas Schroffenegger der Gruppe mitteilen, hat das Trinkwasser in Brixen höchste Qualität! Es kommt nämlich direkt aus den natürlichen Quellen der Gruberbachwiesen- und Nockbachquelle im Schalderer Tal und von der Koflerwiesen- und Pfarrwaldquelle am Ploseberg. Daher muss dieses Wasser nicht aufbereitet werden, ist immer frisch, in allen Haushalten verfügbar und sehr günstig!

Wer pro Tag 1,5 Liter frisches Leitungswasser trinkt spart bares Geld

500 Liter Trinkwasser kosten 0,32 Euro, dieselbe Menge an abgefülltem Mineralwasser kostet im Schnitt etwa 160 Euro. Das ergibt für eine vierköpfige Familie pro Jahr eine Einsparung von rund 640 Euro.

Aber nicht nur der Geldbeutel profitiert davon, sondern auch die Umwelt, denn die Produktion von Flaschen, in denen das Mineralwasser abgefüllt wird, erhöht den CO2-Ausstoß bei der Herstellung und auch beim Transport des Wassers wird CO2 erzeugt. Wird es in Plastikflaschen abgefüllt, kommt noch die umweltschädliche Entsorgung derselben hinzu.

Und nicht zuletzt die Auswirkung auf unsere Gesundheit

Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen werden von Plastikflaschen nicht nur Mikro- sondern auch Nanopartikel freigesetzt, welche wir beim Trinken des Wassers aufnehmen und diese wirken sich negativ auf unsere Gesundheit aus.

Trinkwasser aus der Leitung ist demnach nicht nur für den Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt und die Gesundheit von Vorteil.