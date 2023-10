Algund: Musikalischer Höhepunkt zum Abschluss

Algund – Ende Oktober neigt sich das Vereinsjahr der Algunder Musikkapelle langsam, aber sicher dem Ende zu. Bevor die intensive Probenphase für das traditionelle Dreikönigskonzert beginnt, haben die „Algunder“ am 27. Oktober für ihre Freunde aus nah und fern einen mittlerweile traditionellen musikalischen Höhepunkt auf Lager: das Kirchenkonzert „Nox clara“ in der Algunder Pfarrkirche.

Am Freitag, dem 27. Oktober um 20.30 Uhr lädt die Algunder Musikkapelle wieder alle Blasmusikfreunde aus nah und fern ein, in der Pfarrkirche zum Hl. Josef in Algund eine Stunde besinnlicher Blasmusik zu lauschen. Das Programm ist voller musikalischer Höhepunkte: Auf dem Programm stehen Werke von Benedetto Marcello, Ennio Morricone, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Tobias Psaier, Thomas Doss, Sergei Rachmanninov, Eric Whitacre, Erik Esenwalds und Richard Wagner. Als Solisten aus den Reihen der Algunder Musikkapelle sind Martin Pechlaner (Oboe), Elias Schmider (Euphonium), Sofia Laimer (Klarinette) und Hannes Schmider (Flügelhorn) zu hören.

Auch in diesem Jahr werden zahlreiche Kerzen und Lichter wieder einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass in der Pfarrkirche eine besinnliche Stimmung aufkommt. Für die Musikantinnen und Musikanten der Algunder Musikkapelle ist ein Konzert in „ihrer“ Pfarrkirche immer ein besonderes Erlebnis und eine große musikalische Herausforderung. Sie freuen sich daher, wenn sie in den hoffentlich voll besetzten Kirchenbänken möglichst viele Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher begrüßen dürfen. Der Eintritt zum Konzert ist frei.