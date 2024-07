Von: luk

Tisens – „Alles für die Katz“ hieß es beim Abschlusskonzert der Kindersingwoche des Südtiroler Chorverbandes am 6. Juli in der Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Frankenberg in Tisens. Gemeinsam mit ihren Kursleitern hatten die 52 Kinder im Alter zwischen acht und 15 Jahren ein Musical erarbeitet, das sich um das Thema Werbung und Soziale Medien drehte: eine Schulklasse, die zu Besuch in einer Werbeagentur ist, erfährt durch die Katzengöttin, dass die Welt der Werbung eine Scheinwelt ist: Mit dem Zauberspruch „Alles für die Katz“ erfahren die Besucher, dass hinter der Werbung für das Katzenfutter „Figaro“ viele Halbwahrheiten und Lügen stecken mit dem Ziel, dass die Leute viel kaufen, was sie gar nicht brauchen.

So machten die zahlreichen Zuhörer und Zuhörerinnen beim Konzert gemeinsam mit den Kindern eine Reise durch die Gesetze der Werbung und der Sozialen Medien und erfuhren viel über die Tricks wie die künstliche Verknappung, die vorgetäuschte Qualität und einen Ernährungswissenschaftler, der eigentlich nur ein Schauspieler ist. Ein Höhepunkt war sicher das Lied über die Wirkung, die die Sozialen Medien auf die Selbstwahrnehmung der Jugendlichen haben. Abgesehen von diesen spannenden Inhalten war das Konzert auch eine Reise durch die verschiedenen Musikstile, vom Jodler bis zur klassischen Opernarie, von Rap über Pop bis zum afrikanischen Lied war alles dabei. Dabei hatte das Team rund um Kursleiter Michael Feichter und Andrea Oberparleiter, die für die Vokalbetreuung, die Arrangements und das Schauspiel zuständig war, zu bekannten Melodien eigene Texte verfasst, sodass ein unterhaltsames Musical herauskam, bei dem die Kinder sangen, tanzten und Theater spielten und das noch dazu zum Nachdenken anregte. Unterstützt wurden die beiden Referenten von Daniel Renner, der mit den Kindern Tanz und Choreografie einstudierte und von Mathias Krispin Eder-Bucher, der für das Songwriting zuständig war und in der Band spielte. Sophie Eder-Bucher kümmerte sich um die Vokalbetreuung und das Schauspiel und spielte wie Lukas Erb ebenfalls in der Live-Band mit. Doch die Kindersingwoche war auch heuer nicht nur der Beweis dafür, wie viel Kinder in einer kurzen Zeit leisten können und welche Talente sie entfalten, vor allem war es auch eine Woche voller Spaß und Spiel: Mit den Betreuerinnen Magdalena Schwärzer, Esther Maria Huber und Betreuer Moritz Feichter trafen sich die Kinder zum Morgensport, veranstalteten Olympiaden und Talentwettbewerbe, bastelten und spielten. Die Kindersingwoche ist eine Möglichkeit, die Ferien sinnvoll zu nutzen, wie auch der Obmann des Südtiroler Chorverbandes Erich Deltedesco betonte, der zum Abschlusskonzert gekommen war: „Danke, dass ihr eure Ferienzeit hernehmt, um gemeinsam zu singen!“ Er dankte dem Referententeam und den Kindern für die hervorragende Leistung, aber auch der Stiftung Südtiroler Sparkasse und dem Kulturamt der Südtiroler Landesregierung. „Ohne diese Sponsoren wären solche Fortbildungen nicht möglich“, sagte der Verbandsobmann.