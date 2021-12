Am kommenden Sonntag wird das Adventopfer 2021 gesammelt

Bozen – Am 3. Adventsonntag, 12. Dezember 2021, wird in den Pfarreien und in den öffentlich zugänglichen Kirchen in der Diözese Bozen-Brixen das Adventopfer gesammelt.

Die Adventopfersammlung ist ein konkretes Zeichen der Christen, dass sie die Anliegen der Ortskirche in Solidarität und Verbundenheit mittragen. 2020 sind für das Adventopfer 76.074,74 Euro gesammelt worden.

„Den Seelsorgern, den Pfarreien sowie den Ordensgemeinschaften ein herzliches ‚Gott vergelt’s‘ für diese Unterstützung, verbunden mit der Bitte, dieses Anliegen weiterhin wahrzunehmen und durch einen konkreten Beitrag die Anliegen der Ortskirche tatkräftig mitzutragen“, sagt Michael Mitterhofer, der Leiter des diözesanen Verwaltungsamtes.