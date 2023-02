Am Valentinstag Liebe schenken

Bozen – Die Südtiroler Gärtnervereinigung und die Caritas laden dazu ein, auch am Valentinstag sinnvoll zu schenken. Vom 11. bis zum 18. Februar stehen in den teilnehmenden Gärtnereien besondere Blumengeschenke aus hauseigener Produktion zur Auswahl, die gleich mehrfach Freude bereiten: den Liebsten hier in Südtirol und Müttern in Äthiopien, die Obstbäumchen für ihren Hausgarten erhalten. Mit den Früchten von Mango-, Zitronen-, Moringa- und Papayabäumchen können die Frauen ihre Familie, vor allem die Kinder, mit wichtigen Vitaminen versorgen.

„Die Lebensmittelpreise in Afrika sind aufgrund der weltweiten Krisen und des Klimawandels explodiert. Viele Mütter können sich frisches Obst und Gemüse nicht mehr leisten, obwohl es so wichtig für die Kinder wäre. Es selbst anbauen zu können ist für die Familien eine große Hilfe“, erklärt Marion Rottensteiner vom Caritas-Dienst Globale Verantwortung. Wichtig dabei sei, dass die Pflänzchen nicht einfach übergeben werden. „Die Frauen erlernen in eigenen Schulungen, wie sie die Pflanzen nachhaltig anpflanzen und aufziehen können und wie sie die Böden mit selbst hergestelltem Humus fruchtbar halten können“, so Rottensteiner. Der Moringabaum beispielsweise wachse sehr schnell und benötige wenig Wasser. Seine Blätter und auch die Rinde enthalten eine ganze Reihe von Vitaminen und Mineralstoffen. Papaya- und Mangobäume sind nicht nur für die Ernährung wertvoll und stärken das Immunsystem, sondern ermöglichen den Familien auch ein kleines Zusatzeinkommen.

Je eines dieser Obstbäumchen geht im Rahmen der Valentinstagsaktion beim Kauf eines Blumengeschenkes aus hauseigener Produktion an eine Mutter in Äthiopien. „Die Aktion liegt uns heuer besonders am Herzen. Die explodierenden Preise und der Klimawandel setzen den Familien in Afrika noch viel härter zu, als uns hierzulande. Gemeinsam können wir viel Freude schenken und dazu beitragen, Kinder vor den verheerenden Folgen von Hunger und Mangelernährung zu bewahren“, betont Stephan Kircher als Obmann der Südtiroler Gärtner, welche die Aktion gemeinsam mit der Caritas nun schon seit 2013 anbieten. In diesen Jahren konnten auf diese Weise etwa 10.000 Obstbäume an Familien in Äthiopien verteilt werden.

Die sinnvollen Blumengeschenke zum Valentinstag sind in insgesamt 25 Gärtnereien zu haben. Eine vollständige Liste der teilnehmenden Betriebe ist bei der Südtiroler Gärtnervereinigung (Tel 0471 999 377) und bei der Caritas (Tel 0471 304 300) erhältlich. Sie kann auch online unter www.suedtiroler-gaertner.it) oder www.caritas.bz.it abgerufen werden.

„Schenken mit Sinn“ ist ein besonderes Spendenprojekt der Südtiroler Caritas. Das ganze Jahr über können online zum Beispiel Holz für alte Menschen in Serbien, Hühner für Familien in Afrika, aber auch Essen für Obdachlose und Familienpakete in Südtirol verschenkt und mit einer Geschenkurkunde an Freunde, Angehörige und Geschäftspartner weitergegeben werden. Unter www.caritas.bz.it stehen 16 sinnvolle Geschenke zur Auswahl, die bequem von Zuhause aus mittels Kreditkarte oder Banküberweisung erworben oder direkt in den Caritas-Büros in Bozen, Meran, Brixen und Bruneck bestellt werden können.