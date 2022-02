Ansage an die Männer

Die Katholische Männerbewegung (kmb) diskutiert am 5. März in der Cusanus-Akademie in Brixen mit Rainer Maria Schießler, einem der bekanntesten Pfarrer Deutschlands. / Zum Abschluss der Tagung findet die Neuwahl des Vorstandes der Katholischen Männerbewegung statt.

Rainer Maria Schießler ist einer der bekanntesten Kirchenmänner Deutschlands. Der Pfarrer von St. Maximilian in München rüttelt mit zugespitzten Appellen auf und tritt für eine lebhafte, engagierte Kirche ein. Er ist am liebsten bei den Menschen und mit dem Motorrad unterwegs. „Hört auf eure Frauen“, sagt der Hauptreferent der Tagung der Katholischen Männerbewegung (kmb), die am Samstag, 5. März in der Cusanus-Akademie in Brixen stattfindet. Sie steht unter dem Motto: „Lasst uns anderswo hingehen – der Kraft des Glaubens trauen!“.

Am Vormittag findet das Referat und die Diskussion mit dem engagierten Pfarrer der drittgrößten Pfarrei Münchens statt, am Nachmittag werden die neuen Ziele der Katholischen Männerbewegung vorgestellt und der Vorstand von Südtirols Katholischer Männerbewegung neu gewählt. Seit 2019 steht Georg Oberrauch der kmb vor.

„Gott muss mich nicht begeistern“, sagt Rainer Maria Schießler. Gott sei für ihn eine zeitlos gegenwärtige Wirklichkeit, schenkt ihm Sicherheit, Zuversicht und Perspektive. Mit dem Aufruf: „Hört auf eure Frauen“, kritisiert der Münchner Pfarrer unter anderem das Pflichtzölibat, das Kirchenmänner häufig entsozialisiere, einsam und eigenartig mache, weil das Weibliche fehlt. Rainer Maria Schießler lebt mit einer Frau zusammen und ist froh für das weibliche Korrektiv. Zur Rolle der Frau in Partnerschaft und Ehe gibt es für ihn keine Zweifel: „Die Frau steht dem Mann gleichwertig gegenüber.“ Gott habe vollwertige Menschen geschaffen. „Wir müssen uns von einem übergewichtigen Männerbild in der Kirche verabschieden.“ Männer seien allein nicht in der Lage, Führung und Macht zu übernehmen und auszuüben. „Frauen bringen Qualität in das Leben“, sagt Rainer M. Schießler.

Der 62-jährige Pfarrer kennt die Angst von Männern vor dem Alter, vor Vereinsamung, Sinnlosigkeit und Gebrechen. Er rät den Männern, das Wort Demut neu zu interpretieren: „Demut kommt von Dien-Mut.“ Für ihn sind beispielsweise Männer, die Mut zu Pflege und zur Unterstützung anderer Menschen haben, als besonders männlich. Auf das Thema seines Vortrages in der Cusanus-Akademie am 5. März „Lasst uns anderswo hingehen – der Kraft des Glaubens trauen!“ angesprochen, sagt er: „Jesus fordert die Menschen nicht nur auf, den Ort zu wechseln, er fordert die Menschen auf, sich auf ihr Gegenüber und auf das Neue ganz einzulassen und sich auf sie einzustellen.“ Es gelte für alle, offen zu sein, tolerant zu leben, auch im Lehren ein Lernender zu bleiben und dabei sich selber und die frohe Botschaft des Evangeliums nicht aus dem Auge zu verlieren.

Auf die Massenaustritte aus der Katholischen Kirche angesprochen, sagt der Pfarrer der drittgrößten Kirche Münchens: „Es ist wichtig, dass das Missbrauchsgutachten jetzt auf dem Tisch ist. Das ist eine Chance für die Kirche, endlich in sich zu gehen und neue Ideen zu entwickeln.“

Die Tagung der Katholischen Männerbewegung findet am Samstag, 5. März 2022 von 9 bis 16.30 Uhr in der Cusanus-Akademie in Brixen statt. Das Referat von Rainer Maria Schießler steht im Mittelpunkt, es folgen Diskussionen, Workshops und am Nachmittag die Vorstellung der neuen kmb-Ziele sowie die Neuwahl des Vorstandes von Südtirols Katholischer Männerbewegung. Alle Männer und interessierten Frauen sind zur Tagung eingeladen, eine Anmeldung ist nicht notwendig, Greenpass allerdings erforderlich. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, sind Interessierte eingeladen, ab 8.15 Uhr einzutrudeln.