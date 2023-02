Astronomie für alle: Ausstellung im Planetarium

Gummer – Die Ausstellung „Astronomie für Alle!“ im Planetarium Südtirol in Gummer erklärt Kindern und Erwachsenen die grundlegenden Konzepte der Astronomie: Wie viel wiegt man auf dem Mond? Wo befindet sich unsere Erde im Sonnensystem? Gibt es Leben auf anderen Planeten? Und was sind überhaupt Sterne? Zu sehen bis Mitte Juni.

Das Weltall fasziniert viele Menschen. Die meisten von uns kennen Sterne vom Blick in den Nachthimmel – aber was sind Sterne eigentlich und wie können wir sie genauer beobachten? Was hat es mit den Planeten auf sich? Gibt es auch Planeten, die um andere Sterne als die Sonne kreisen? Wo ist der Platz unseres Heimatplaneten im Sonnensystem und in unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße?

Um solche Fragen geht es in der Wanderaustellung „Astronomie für Alle!“. In vier Themenbereichen widmet sie sich dem, was wir am Himmel sehen – dem Mond, den Sternen, den Planeten – und der Frage, wie sich diese Objekte näher untersuchen lassen. Weiters informiert sie über die Verortung der Erde im Kosmos, die Eigenschaften der selbstleuchtenden Himmelskörper und eines der spannendsten Themen der modernen astronomischen Forschung: Planeten, die andere Sterne umkreisen als die Sonne, wie man diese Planeten nachweist und ob auf ihnen Leben möglich sein könnte.

Die Ausstellung läuft bis 16. Juni im Planetarium, der Eintritt ist frei. Organisiert und gestaltet wurde sie vom Haus der Astronomie und dem Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg, umgesetzt von der MERKL GmbH in München und gefördert von der Klaus Tschira-Stiftung in Heidelberg.