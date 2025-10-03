Aufruf für gemeinsames Künstlerzentrum Trentino-Südtirol

Von: Ivd

Bozen/Trient – Im Amtsblatt der Region wurde Ende September der öffentliche Aufruf zur Ermittlung eines Zentrums für Künstler (centro di residenza artistica) auf regionaler Ebene veröffentlicht. Darin finden Einrichtungen, die in den beiden Provinzen tätig sind, Räumlichkeiten vor. Der Aufruf geht auf Ministerialdekret aus dem Jahr 2017 (D.M. 332/2017, Art. 43) zurück, auf dessen Grundlage eine dreijährigen interregionale Programmvereinbarung geschlossen wurde. Darin wird festgehalten, dass für den Dreijahreszeitraum 2025-27 ein gemeinsames Zentrum für darstellende Künstler gefunden werden soll.

Die Voraussetzungen, um sich am Aufruf beteiligen zu können, sind genau definiert: Es kann sich dabei um einen zeitweiligen Zusammenschluss von Einrichtungen (Raggruppamento Temporaneo di Organismo, RTO), von Unternehmen (Associazione Temporanea d’Impresa, ATI) oder von gemeinsamen Zielen (Associazione Temporanea di Scopo, ATS) handeln, auch Konsortien, die sich aus Subjekten, die in beiden Provinzen tätig sind und die (mindestens) ein Leitungsorgan eines in Südtirol aktiven Theaters umfasst, können daran teilnehmen. Es muss zudem eine mindestens dreijährige Erfahrung in der Organisation von Aktivitäten in den vergangenen zehn Jahren nachgewiesen werden.

Der Antrag muss bis spätestens 27. Oktober eingereicht werden. Weitere Informationen dazu sind online (nur in italienischer Sprache verfügbar) abrufbar.