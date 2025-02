Aufruf zur Andreas-Hofer-Landesfeier

Von: ka

St. Leonhard in Passeier – Am Sonntag, dem 23. Februar 2025, findet in St. Leonhard in Passeier die große Andreas-Hofer-Landesfeier statt. Zu diesem Anlass sind neben den Schützen Tirols auch alle Traditionsverbände sowie die Bevölkerung herzlich eingeladen.

Die Schützenkompanien und Abordnungen aus ganz Tirol treffen sich ab 13.30 Uhr im Dorfzentrum von St. Leonhard zur Aufstellung. Dort wird dem Erzherzog Georg von Habsburg-Lothringen ein landesüblicher Empfang bereitet und anschließend wird die Front abgeschritten. Um 14.45 Uhr erfolgt der Abmarsch zum Sandwirt. Dort wird der Hochmeister des Deutschen Ordens, P. Frank Bayard, zusammen mit Landeskurat P. Christoph Waldner den Wortgottesdienst zelebrieren. Musikalisch mitgestaltet wird die Messe von der Musikkapelle St. Martin und Saltaus sowie dem Männerchor von St. Leonhard.

Im Anschluss wird Erzherzog Georg von Habsburg-Lothringen die Gedenkansprache halten. Zwei Ehrensalven werden vom Schützenbataillon Passeier abgefeuert. Danach finden im Museum Passeier die Ehrungen verdienter Schützen und Marketenderinnen statt.

Der Südtiroler Schützenbund ruft die Bevölkerung anlässlich der Andreas-Hofer-Gedenkfeiern dazu auf, die Dörfer und Weiler im ganzen Land vom 20. bis einschließlich 23. Februar mit Tiroler Fahnen zu beflaggen.

Ehrungen

Im Rahmen der Feierlichkeiten werden folgende Schützen und Marketenderinnen für ihre Verdienste um das Tiroler Schützenwesen geehrt:

Verdienstmedaille des SSB in Bronze

Barbara Pichler, SK Montan

Florian Kiechl, SK Rinn

Franz Weger, SK Rinn

Armin Gurndin, SK Eppan

Joachim Telser, SK Burgeis

Werner Oberhofer, SK Bruneck

Verdienstmedaille des SSB in Silber

Verena Obwegs, SK Bruneck

Christian Steger, SK St. Johann in Ahrn

Martin Wielander, SK Göflan

Siegfried Renner, SK Laas

Werner Neubauer, SK Gries

Verdienstmedaille des SSB in Gold

Karl Marmsoler, SK St. Ulrich

Lorenz Puff, SK Gries

Peter Kaserer, SK Kortsch

Andreas-Hofer-Gedenkfeier in Mantua

Mantua – Am Donnerstag, den 20. Februar 2025, findet an der Porta Giulia in Mantua die traditionelle Andreas-Hofer-Gedenkfeier statt. Veranstalter ist in diesem Jahr der Schützenbezirk Pustertal. Die Feier erinnert an die standrechtliche Erschießung des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer am 20. Februar 1810 in Mantua. Bereits damals zollten angesehene Mantovaner Bürger Hofer große Anerkennung, ein Zeichen der Wertschätzung, das bis heute nachwirkt.

Das Programm beginnt um 08:30 Uhr mit der Ankunft der Teilnehmer an der Porta Giulia. Um 09:00 Uhr folgen die Aufstellung der Formationen, die Meldung und Frontabschreitung sowie der Marsch zum Andreas-Hofer-Denkmal. Dort werden die Ehrengäste Grußworte sprechen. Um 10:00 Uhr wird eine Heilige Messe von Bezirkskurat Michael Bachmann zelebriert und musikalisch von der Schützenkapelle Pichl mitgestaltet.

Ein besonderer Höhepunkt der Gedenkfeier ist die Ansprache des Bürgermeisters von Pfalzen, Roland Tinkhauser. Anschließend erfolgen die feierliche Kranzniederlegung und eine Ehrensalve durch die Ehrenformation der Schützenkompanie Pfalzen. Die Zeremonie wird mit dem Lied „Der gute Kamerad“ und der Tiroler Landeshymne abgeschlossen.

Danach fahren die Teilnehmer mit Bussen zum Palazzo d’Arco, wo die Feierlichkeiten fortgesetzt werden. Im Innenhof des Palastes erfolgen Grußworte der Behördenvertreter und Dankesworte von Bezirksmajor Thomas Innerhofer. Auch hier wird ein Kranz niedergelegt, begleitet von der Landeshymne. Gegen 12:15 Uhr formieren sich die Teilnehmer vor dem Palazzo d’Arco und marschieren zur St.-Andreas-Basilika. Nach der Segnung durch Don Stefano erklingt das feierliche „Großer Gott, wir loben dich“. Anschließend klingt die Gedenkfeier beim gemeinsamen Mittagessen aus.

Die Veranstaltung ehrt nicht nur das Vermächtnis Andreas Hofers, sondern unterstreicht auch die historische Verbundenheit zwischen Tirol und Mantua. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an diesem besonderen Gedenken teilzunehmen.