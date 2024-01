Auftakt für Italienisch-Olympiade – Landesfinale am 13. März

Brixen – Die erste Etappe der Meisterschaften (Olympiade) für Italienisch als Zweitsprache, an der Schülerinnen und Schüler der deutschsprachigen Oberschulen sowie der Oberschulen in den ladinischen Ortschaften Südtirols teilnehmen können, ist in der vergangenen Woche an der Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und “Julius und Gilbert Durst” in Brixen über die Bühne gegangen.

Von den 1143 Schülerinnen und Schülern aus 26 Schulen, die an dieser Runde der Italienisch-Olmpiade teilgenommen haben, haben sich 50 für das Landesfinale am 13. März in Brixen qualifiziert, jeweils 25 in der Kategorie Junior (erstes Biennium) und in der Kategorie Senior (zweites Biennium und fünfte Klasse). Die Kategorie Junior war beim Wettbewerb in der vergangenen Woche mit 585 Teilnehmenden etwas stärker vertreten als die Kategorie Senior mit 555 Teilnehmenden. Zur Italienisch-Landesmeisterschaft werden zudem die Gewinner und Gewinnerinnen der neunten Ausgabe sowie zehn aus der Gesamtwertung ausgewählte Schüler beziehungsweise Schülerinnen zugelassen.

Organisiert wird die Olympiade wie in den vergangenen Jahren von Cristina Corbetta und Paola Rizzi, die an der Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation “Julius und Gilbert Durst” in Brixen und an der Mittelschule “J. K. Franzelin” in Leifers unterrichten. Trägerin der Veranstaltung ist die Deutsche Bildungsdirektion.