Meran – Auch das ist Klimaschutz: In Südtirol arbeiten 78 Biomassefernheizwerke, die auf qualifiziertes Personal angewiesen sind. Deshalb bietet die Landesberufsschule für Handwerk und Industrie „Luis Zuegg“ in Meran in enger Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Energieverband SEV einen dreimonatigen Ausbildungskurs für Heizkesselwärter in Biomassefernheizwerken an, der im kommenden Juni mit einer staatlich anerkannten Prüfung abgeschlossen wird.

Das Kursprogramm wurde von erfahrenen Heizwarten aus den SEV-Mitgliedsbetrieben mitgestaltet. Auf dem praxisorientierten Lehrplan mit 200 Unterrichtsstunden stehen unter anderem physikalische und chemische Grundlagen, die Feuerungs- und Schornsteintechnik oder Abwassertechnik und Trinkwassergewinnung. Dazu kommen zusätzliche Unterrichtseinheiten für den vielseitigen Beruf des Heizwerktechnikers mit Themen wie Brandschutz, Holzlogistik und Holzmanagement.

Der SEV engagiert sich seit vielen Jahren für die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung in seinen Mitgliedsbetrieben. Die Heizkesselwärter bedienen, überwachen und warten große Heizkesselanlagen, um Schäden und Gefahren zu vermeiden und um Energie einzusparen. Dazu braucht es ein berufsvorbereitendes Know-how. Für eine Heizungsanlage mit einer Leistung von mehr als 232 KW muss daher eigenes Fachpersonal eingesetzt werden.