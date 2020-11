Ausbildungslehrgang für die Sekundarstufe

Die Anmeldungen zum lehrbefähigenden Ausbildungslehrgang für die MINT-Fächer und die Zweite Sprache Italienisch in der Sekundarstufe laufen bis 18. Dezember. (Foto: Unsplash)

Bozen – Ab sofort und bis zum 18. Dezember können sich Lehrpersonen der MINT-Fächer und Italienisch-Lehrkräfte zum lehrbefähigenden Ausbildungslehrgang anmelden.

Der erste zweijährige Ausbildungslehrgang zur Erlangung der Lehrbefähigung für die Sekundarstufe staatlicher Art in den literarischen Fächern, den Fremdsprachen, Philosophie, Geschichte, Humanwissenschaften und Geografie ist in diesem Herbst angelaufen. Das neue lehrbefähigende Ausbildungsangebot war von der Landesregierung im Frühjahr dieses Jahres eingerichtet worden. Die Voraussetzung dafür bildet eine Durchführungsbestimmung zum Autonomiestatut, mit der 2018 die Zuständigkeit für die Ausbildung der Lehrpersonen dem Land übertragen worden war. Das Ausbildungsmodell, das auf eine starke Verzahnung von Theorie und Praxis setzt, wurde von der Deutschen und Ladinischen Bildungsdirektion in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Bildungswissenschaften der Freien Universität Bozen entwickelt und trägt den Besonderheiten der Südtiroler Schule Rechnung.

Bis 18. Dezember anmelden, Kursbeginn 2021

Auf den im laufenden Bildungsjahr gestarteten Ausbildungslehrgang für vorwiegend humanistische Fächer folgt nun der zweite für naturwissenschaftliche Fächer. Anmeldungen für diesen zweiten lehrbefähigenden Ausbildungslehrgang für die Wettbewerbsklassen aus dem Bereich MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) und Italienisch als Zweitsprache werden ab sofort und in der Folge bis zum 18. Dezember 2020 entgegengenommen. Die Anmeldung erfolgt gemeinsam mit dem Ansuchen um Eintragung in die Schulranglisten. Der zweijährige Ausbildungslehrgang beginnt im Sommer beziehungsweise Herbst 2021.

Die einzelnen Wettbewerbsklassen, Informationen zu Aufbau und Zeitplan sowie Details zum Anmeldeverfahren sind auf den deutschen Landeswebseiten zu Bildung und Schule sowie auf den ladinischen Landeswebseiten zu finden.