Ausstellung zeigt Fotografien von Falvio Faganello

Bozen – Der Trentiner Fotograf Flavio Faganello hat mit seinen Werken einen bleibenden Eindruck hinterlassen, der auch 20 Jahre nach seinem Tod noch nachwirken. Dabei hielt Faganello die ökologischen und gesellschaftlichen Veränderungen im Trentino und in Südtirol fotografisch fest und greift damit Themen auf, die auch heute noch aktuell sind.

Die Fotografien erinnern an die enge Verbindung zwischen den Landschaftsformen und dem Leben der Bergbauern, ihrem kulturellen Erbe und ihrer Spiritualität. Entlang der alten Wege mit Kreuzen, Zäunen, Votivkapellen und Trockenmauern fängt Faganello die mühevolle Arbeit, das Zusammenleben und die Beziehung zwischen den Menschen und den heiligen Orten ein. Er hält Rituale, Bräuche, Glauben und Hoffnung der Pilgerinnen und Pilger fest. Indem Faganello wiederholt an dieselben Orte und zu denselben Menschen zurückkehrt, gelingt es ihm, in seiner typischen ironischen Art und Weise, die Widersprüche der Zeit hervorzuheben. Dabei setzt er sich auch mit der touristischen Invasion und den Umweltgefahren auseinander. In Südtirol ist Faganello für seine Fotografien im Buch “Die Erben der Einsamkeit. Südtiroler Bergbauern – Leben am Abgrund” bekannt.

“Flavio Faganello. Fotografien, die bewegen” zeigt mehr als 100 Aufnahmen Faganellos. Die Ausstellung, die vom 4. bis 31. Oktober im Merkantilmuseum in Bozen (Silbergasse 6/Lauben 39) zu sehen ist, wurde vom Amt für Film und Medien in Kooperation mit dem Trentiner Landesdenkmalamt und dem Trento Film Festival organisiert, auch das Diözesanmuseum Tridentino und TSM-STEP (Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio) haben daran mitgewirkt. Dazu findet ein umfangreiches Rahmenprogramm statt, unter anderem die Online-Premiere des Films “Faganello meets Boom `70” am 7. Oktober, eine Exkursion in den oberen Vinschgau am 12. Oktober oder eine Veranstaltung des Foto Forums Bozen am 21. Oktober. Die Ausstellungseröffnung findet am

Freitag, 3. Oktober 2025, um 17.30 Uhr, im Merkantilmuseum Bozen, Silbergasse 6/Lauben 39, in Bozen statt. Dabei wird auch der Ausstellungskatalog, in dem alle ausgestellten Fotografien sowie acht Beiträge von Fachleuten zu Flavio Faganello und seiner Fotografie enthalten sind, vorgestellt. Der Katalog ist vor Ort erhältlich. Die Ausstellung ist von Montag bis Samstag, 10.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr zugänglich. 30-minütige Gruppenführungen (maximal 15 Personen) können per Mail an monika.ciardi@provinz.bz.it (0471 412 915) gebucht werden. Der Eintritt ist frei.