Austellung in Kastelruth zeigt Werke von Marco Rauzi

Montag, 25. August 2025 | 14:54 Uhr
Jahel Beer
Von: mk

Kastelruth/Eppan/Bozen – Nach der Kunstausstellung LUMEN MENSCHLICHE REFLEXIONEN in Eppan organisiert der Kulturbeirat von Eppan eine neue Ausstellung in der Galerie Laechler in Kastelruth. Gezeigt werden die Werke des Bozner Künstlers Marco Rauzi. Jahel Beer fungiert erneut als Kuratorin dieser Initiative, die im Rahmen ihres Kunst- und Kulturprojekts „Wir bei euch” den künstlerischen und kulturellen Austausch zwischen verschiedenen Realitäten in unserer Provinz und darüber hinaus fördern soll. Die Eröffnung der Ausstellung erfolgt am 27. August um 18.00 Uhr.

Marco Rauzi arbeitet als Designer und verwendet bevorzugt die Technik des Stippling – einen modernen Punktierstil, bei dem das Bild aus einer Reihe kleiner Punkte besteht, die die Schattierungsnuancen der Zeichnung darstellen. Auch die unterschiedlichen Themen der Ausstellung in Kastelruth werden durch diese Technik verknüpft.

Die Ausstellung teilt sich in zwei Teile: In einem grafischen Segment werden die Präzision, das Können und die Kreativität des Künstlers sowie seine sorgfältige Herangehensweise an seine Kunst präsentiert, die vor allem auf grafischen Arbeiten mit Tusche, Bleistift und Farbe basiert.

Der zweite Teil soll hingegen eine Überraschung bieten. Er ist ganz anders, sehr bunt mit Öl- und Acrylfarben, und erzählt uns von Indien, vom spirituellen Weg des Künstlers, mit dem Ziel, uns zu zeigen, dass Indien nicht nur Folklore ist, so verlockend sie auch sein mag, sondern eine Gesamtheit von Werten universeller Spiritualität.

Es werden universelle Zitate aus der Bhagavad Gita, dem heiligen Buch Indiens, das seit Jahrtausenden verehrt wird, sowie aus dem ebenfalls jahrtausendealten Buch der Psalmen präsentiert.

Die Ausstellung kann bis zum 14. September zu den folgenden Zeiten besucht werden: Montag bis Freitag von 17.00 bis 19.30 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 17.00 bis 19.30 Uhr.

Bezirk: Salten/Schlern

