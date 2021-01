“The Berlin Album” gewinnt

Bozen – Der Südtiroler Barockgeiger Johannes Pramsohler und sein französisches Ensemble Diderot spielen nicht nur leidenschaftlich gern Alte Musik, sondern graben auch stetig neues Repertoire aus. Für den Höhepunkt ihrer musikalischen Städtereise, die sie nach Dresden, Paris und London nun nach Berlin führten, erhalten sie den ICMA (International Classical Music Award) 2021 in der Kategorie Baroque Instrumental.

Das “Berlin Album” zeichnet mit Graun, Kirnberger, Janitsch und andere ein virtuos erzähltes Bild der kosmopolitischen deutschen Hauptstadt des 18. Jahrhunderts.

In der Begründung der Jury heißt es:

“With The Berlin Album, the violinist Johannes Prahmsohler and his high-profile Ensemble Diderot continue their metropolis series. After focussing on composers from Dresden, Paris and London, they take a look here at Trio Sonatas by such masters as Graun, Kirnberger, Benda or Schulz. Their interpretations harmoniously combine poetry, reflection and virtuosity, and captivate with their wide palette of colours and shades. These intimate performances emphasise the music’s melodic beauty.”

Die Preise, die von einer 20-köpfigen Jury aus 16 Ländern vergeben werden, gelten in der Branche als Klassik-Oscar. Die Auszeichnungen werden in einer Gala Ende Juni in Vaduz/Liechtenstein überreicht.