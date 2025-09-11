Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Bildungstage für Pflegeeltern im Haus der Familie
Wie man mit herausfordernden Situationen umgeht

Bildungstage für Pflegeeltern im Haus der Familie

Donnerstag, 11. September 2025 | 13:35 Uhr
Adoption Kind Eltern Pflegeeltern
Pexels
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – In Südtirol gab es im Jahr 2024 etwa 180 Kinder und Jugendliche, denen ein geeignetes Familienumfeld fehlte, und die in einer Pflegefamilie aufgenommen worden sind. Ziel dieser familiären Anvertrauung ist es, den begleiteten Minderjährigen bei der Bewältigung alltäglicher Schwierigkeiten und bei der persönlichen Entwicklung beizustehen.

Wie bei jedem Familienalltag gibt es auch hier einige Herausforderungen. Daher werden im Haus der Familie, in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion sowie dem Zentrum für Pflegeanvertrauung des Betriebs für Sozialdienste Bozen, am 4. und 5. Oktober Bildungstage für Pflegeeltern organisiert.

Dabei erhalten die Teilnehmenden Anregungen, wie sie respektvoll mit Problem- und Konfliktsituationen umgehen und auf die besonderen Bedürfnisse der Pflegekinder eingehen können. Außerdem werden hilfreiche Erziehungshaltungen und -kompetenzen erarbeitet, die anhand praktischer Übungen ausgetestet werden können.

Der Kurs ist kostenlos. Die Anmeldung ist auf der Website des Hauses der Familie möglich. Für Informationen kann man sich an die Beratungsstelle für Familienanvertrauung (info.affido@aziendasociale.bz.it oder 0471 1626580) wenden.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Strukturelle Inflationsanpassung für Lehrpersonal nimmt nächste Hürde
Kommentare
63
Strukturelle Inflationsanpassung für Lehrpersonal nimmt nächste Hürde
“Älteren doppelte Impfung gegen Grippe und Corona empfohlen”
Kommentare
62
“Älteren doppelte Impfung gegen Grippe und Corona empfohlen”
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Kommentare
57
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Panini statt Mittagessen in der Schule
Kommentare
39
Panini statt Mittagessen in der Schule
Polen schießt Drohnen ab und ruft NATO auf den Plan
Kommentare
29
Polen schießt Drohnen ab und ruft NATO auf den Plan
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 