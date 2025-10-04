„Blasmusik goes Hollywood“

Von: ka

Meran – „Wenn Peter O’Tooles Blick über die Sanddünen schweift, wenn Clint Eastwood die Augen zu Schlitzen formt, bevor er seinen Colt zieht, oder wenn Harrison Ford den Millenium Falcon durch ein Asteroidenfeld manövriert, dann entstehen nicht nur Bilder in unseren Köpfen, sondern wir hören auch die dazugehörige Musik. In unserem neuen Programm nehmen wir uns die großen Meister der Filmmusik vor: von Bernhard Herrmann bis Erich Wolfgang Korngold, von Jerry Goldsmith bis Vangelis und von Ennio Morricone bis John Williams. Erleben Sie den unverwechselbaren Sound der Blasmusik Supergroup und lassen Sie sich von uns entführen – in unendliche Weiten, alte und neue Welten, auf diesem und auf anderen Planeten!“ – Thomas Gansch.

Mit Musikern der Wiener Philharmoniker, der Egerländer Musikanten, von Mnozil Brass, LaBrassBanda, Da Blechhauf’n, dem Kärntner Symphonieorchester und dem Vereinigten Bühnenorchester.

Thomas Gansch – Trompete, Flügelhorn, Leitung

Christoph Moschberger – Trompete, Flügelhorn

Franz Tröster – Trompete, Flügelhorn

Jörg Brohm – Trompete

Christian Wieder – Trompete

Christoph Haider-Kroiss – Flügelhorn

Sebastian Höglauer – Flügelhorn

Alexander Wurz – Tenorhorn

Thomas Zsivkovits – Tenorhorn

Dominik Stöger – Tenorhorn

Alois Eberl – Tenorhorn

Gerhard Füßl – Posaune

Philipp Fellner – Posaune

Bernhard Holl – Posaune

Matthias Schorn – Klarinette

Johann Hindler – Klarinette

Michael Gruber – Klarinette

Albert Wieder – Tuba

Stefan Huber – Tuba

Holger Müller – Schlagzeug

Die „Welt der Musik” sollten Sie sich nicht entgehen lassen!

Die 24. Auflage des Brassfestivals Meran wird unter anderem von der Südtiroler Volksbank und der Stiftung Südtiroler Sparkasse unterstützt.

Kartenvorverkauf:

www.brassfestival.net

Freitag, 10. und 17. Oktober, jeweils von 16:30 bis 18:00 Uhr im Kartenvorverkaufsbüro in der Freiheitsstraße 29 (Tel.: 0473 496045) oder online unter www.brassfestival.net.

ABO: 50 €, Einzelkarten: 30 €, Jugendliche und Studenten mit Ausweis: 15 €

Restkarten sind am Tag des jeweiligen Konzerts ab 18:00 Uhr unter der Telefonnummer 0473 496045 sowie an der Abendkasse erhältlich. Der Eingang befindet sich in der Freiheitsstraße.

Reservierte Karten bitten wir Sie, bis spätestens eine halbe Stunde vor Konzertbeginn an der Abendkasse abzuholen.