„Blasmusik goes Hollywood“

Meran – „Wenn Peter O’Tooles Blick über die Sanddünen schweift, wenn Clint Eastwood die Augen zu Schlitzen formt, bevor er seinen Colt zieht, oder wenn Harrison Ford den Millenium Falcon durch ein Asteroidenfeld manövriert, dann entstehen nicht nur Bilder in unseren Köpfen, sondern wir hören auch die dazugehörige Musik. In unserem neuen Programm nehmen wir uns die großen Meister der Filmmusik vor: von Bernhard Herrmann bis Erich Wolfgang Korngold, von Jerry Goldsmith bis Vangelis und von Ennio Morricone bis John Williams. Erleben Sie den unverwechselbaren Sound der Blasmusik Supergroup und lassen Sie sich von uns entführen – in unendliche Weiten, alte und neue Welten, auf diesem und auf anderen Planeten!“ – Thomas Gansch.
Mit Musikern der Wiener Philharmoniker, der Egerländer Musikanten, von Mnozil Brass, LaBrassBanda, Da Blechhauf’n, dem Kärntner Symphonieorchester und dem Vereinigten Bühnenorchester.
Thomas Gansch – Trompete, Flügelhorn, Leitung
Christoph Moschberger – Trompete, Flügelhorn
Franz Tröster – Trompete, Flügelhorn
Jörg Brohm – Trompete
Christian Wieder – Trompete
Christoph Haider-Kroiss – Flügelhorn
Sebastian Höglauer – Flügelhorn
Alexander Wurz – Tenorhorn
Thomas Zsivkovits – Tenorhorn
Dominik Stöger – Tenorhorn
Alois Eberl – Tenorhorn
Gerhard Füßl – Posaune
Philipp Fellner – Posaune
Bernhard Holl – Posaune
Matthias Schorn – Klarinette
Johann Hindler – Klarinette
Michael Gruber – Klarinette
Albert Wieder – Tuba
Stefan Huber – Tuba
Holger Müller – Schlagzeug
Die „Welt der Musik” sollten Sie sich nicht entgehen lassen!
Die 24. Auflage des Brassfestivals Meran wird unter anderem von der Südtiroler Volksbank und der Stiftung Südtiroler Sparkasse unterstützt.
Kartenvorverkauf:
Freitag, 10. und 17. Oktober, jeweils von 16:30 bis 18:00 Uhr im Kartenvorverkaufsbüro in der Freiheitsstraße 29 (Tel.: 0473 496045) oder online unter www.brassfestival.net.
ABO: 50 €, Einzelkarten: 30 €, Jugendliche und Studenten mit Ausweis: 15 €
Restkarten sind am Tag des jeweiligen Konzerts ab 18:00 Uhr unter der Telefonnummer 0473 496045 sowie an der Abendkasse erhältlich. Der Eingang befindet sich in der Freiheitsstraße.
Reservierte Karten bitten wir Sie, bis spätestens eine halbe Stunde vor Konzertbeginn an der Abendkasse abzuholen.
