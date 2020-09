Bozen – Geballtes Wissen aus unterschiedlichsten Disziplinen wie Philosophie, Neurowissenschaften, Medizin oder Wissensrepräsentation gibt es noch bis Ende September bei der ersten Ausgabe des Bolzano Summer of Knowledge, einem internationalen Kongress der Fakultät für Informatik. In Zeiten von Covid-19 findet der interdisziplinäre Austausch ausschließlich online statt.

Sieben internationale Konferenzen, neun internationale Workshops, eine Sommerserie mit Keynote-Talks: Der Bolzano Summer of Knowledge, der vom KRDB Research Centre for Knowledge and Data, einer Forschungsgruppe der Fakultät für Informatik der unibz organisiert wird, vereint ein reiches Angebot an Veranstaltungen zu den unterschiedlichen Aspekten und Herausforderungen der Thematik „Wissen im 21. Jahrhundert“. In rund 200 Online-Vorträgen beleuchten Forschende dieses Metathema in einem interdisziplinären Zusammenspiel und präsentieren aktuelle Forschungsprojekte in diesem Bereich.

Einer der vielen Höhepunkte sind die von Enrico Franconi und Giancarlo Guizzardi arrangierten und noch aktuell bis in den Oktober laufenden ER Online Summer Seminars (EROSS-2020), eine wöchentliche Reihe von Online-Seminaren mit hochkarätigen internationalen Referenten aus Disziplinen wie Ontologie, Datensemantik, Künstliche Intelligenz, Software Engineering, Kognitionswissenschaften und Logik, welche die internationalen Konferenzen zu diesen Themen bei BOSK (Bolzano Summer of Knowledge) ergänzt.

Die interdisziplinären Beiträge dieser Vortragsreihe sollen neue Impulse für Theorie und Praxis der Konzeptuellen Modellierung liefern, einem Teilgebiet der künstlichen Intelligenz. Dieses entwickelt Verfahren für eine Darstellung von Wissen, die sowohl für Menschen als auch für Maschinen verständlich ist. „Wir sind sehr glücklich, dass wir so viele herausragende Wissenschaftler für EROSS und BOSK gewinnen konnten“, sagt Oliver Kutz. „Künstliche Intelligenz wird von Menschen nur dann angenommen werden, wenn die Entscheidungen der Maschinen für Menschen auch nachvollziehbar und kontrollierbar sind. Konzeptuelle Modellierung ist ein wichtiges Forschungsgebiet, um dieses Ziel zu erreichen.“

Der Forscher an der Fakultät für Informatik hat den sommerlichen Veranstaltungsmarathon gemeinsam mit Nicolas Troquard und einem Team von Forschenden und Studierenden des KRDB auf die Beine gestellt. Das Forschungszentrum für Wissen und Daten ist eines der Forschungszentren der Fakultät für Informatik an der Freien Universität Bozen. Es hat sich als internationales Exzellenzzentrum für Grundlagen- und angewandte Forschung zu Technologien im Bereich Wissensrepräsentation und Datenbanktechnologien etabliert.

Aufgrund von Covid-19 werden alle Veranstaltungen des Summers of Knowledge online organisiert, was die Teilnahme von Wissenschaftler auf der ganzen Welt vereinfacht und mit 700 Teilnehmer auch einen anspruchsvollen organisatorischen Aufwand erfordert.