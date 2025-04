Bozen ist heute autofrei

Von: mk

Bozen – Der heutige Sonntag steht in Bozen ganz im Zeichen von Sport, Nachhaltigkeit und Inklusion. Und die Stadt ist von 10.30 bis 16.00 Uhr autofrei.

Re-Cycle 2025 – einen ganzen Tag lang dreht sich am Gerichtsplatz alles um das Thema Wiederverwendung, Reparatur und bewusster Konsum. An zahlreichen Ständen werden Waren und Dienstleistungen zum Thema Ressourcenschonung angeboten. Außerdem werden Möglichkeiten für einen achtsamen Umgang mit dem Vorhandenen vorgestellt. Geboten werden weiters Werkstätten, originelle Tipps zum Recycling für Groß und Klein, Informationen über Nachhaltigkeitsprojekte auf lokaler und nationaler Ebene, ein abwechslungsreiches Kinderprogramm und kindgerechte Infos zum Thema Umweltschutz. Für Speis und Trank sorgen die Alpini und eine zweite Verpflegungsstation.

Ganz im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens dürfen in der Stadt an diesem Tag keine Autos verkehren (Verordnung des Bürgermeisters liegt bei). Von 10.30 Uhr bis um 16.00 gehört die Stadt den Fußgängern und Radfahrern. Und alle, die gerne Sport treiben, können beim Stadtlauf VIVICITTÁ mitmachen.

Das Programm

Neben einem Büchermarkt gibt es mit den „Cacciatori di bricole“ ein Freiwilligenprojekt zur Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung und eine mobile Radwerkstatt für kleine Reparaturen mit Mechanikern der Agentur Alpha Beta Piccadilly.

Gebrauchte Gegenstände können auch am Stand des Umweltamtes eingetauscht werden. Andere Gebrauchtwaren-Stände werden ebenfalls anwesend sein.

Am AIDO-Infostand stehen für anstehende Fragen und thematische Vertiefungen sowie für das Einholen der Einverständniserklärung zur Organspende ehrenamtlichen Helfer der Ortsgruppe „G. Ballerini Bozen“ zur Verfügung.

Mit einer Abfallsammlung ab 14.00 Uhr können Bürger zu einem sauberen Stadtbild beitragen und gleichzeitig etwas für ihre Gesundheit tun.

Auch der städtische Dienstleister SEAB ist mit einem Trinkwasserstand vertreten und gibt Informationen zur getrennten Müllsammlung.