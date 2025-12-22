Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Brixen feiert mit Stadtsilvester ins neue Jahr
Licht, Gemeinschaft und besonderer Erlebnisse

Brixen feiert mit Stadtsilvester ins neue Jahr

Montag, 22. Dezember 2025 | 10:56 Uhr
Brixen feiert ins neue Jahr – ein Stadtsilvester voller Licht, Gemeinschaft und besonderer Erlebnisse
Brixen Tourismus Gen.
Von: Ivd

Brixen – Der 31. Dezember wird zur Bühne für ein Silvester, das Familien, Einheimische und Gäste gleichermaßen vereint – vom ersten Glücksbringer am Morgen bis zum letzten Beat auf dem Domplatz.

Bereits ab 10.00 Uhr ziehen die Kaminkehrer über den Weihnachtsmarkt und lassen Kinderherzen höherschlagen. In Zusammenarbeit mit dem Verein VKE werden handgefertigte Glücksbringer aus Ton verteilt – liebevoll gestaltet von den Klienten der sozialpsychiatrischen Rehabilitationseinrichtung Bartgaishof in Vahrn. Gegen eine Spende zugunsten des Südtiroler Kinderdorfs können Besucher diese kleinen Kunstwerke mit nach Hause nehmen oder auch gerne etwas Glück weiterschenken. Der Kaminkehrer – einst ein Lebensretter, heute ein Symbol des Glücks – bringt nicht nur Geschichten, sondern auch echte Freude mit. Der Weihnachtsmarkt schließt an diesem besonderen Mittwoch um 16.00 Uhr – doch die Feststimmung bleibt. Und um 21.00 Uhr öffnen die Gastronomiestände wieder auf und verköstigen sie gerne mit Speisen und Getränken.

Licht, Musik und Solidarität: die UNICEF-Show in der Hofburg

Um 17.30 Uhr und 18.30 Uhr öffnet die Hofburg ihren Innenhof für „OOPS – A Light & Music Show for UNICEF“. Die neue Inszenierung vereint die ikonische Musik von Giorgio Moroder mit den poetischen, farbenintensiven Bildwelten des französischen Künstlerkollektivs Spectaculaires. Gemeinsam erschaffen sie eine Atmosphäre, die Besucher in eine andere Welt trägt – ein Zusammenspiel aus Klang, Licht und Emotion.

Gleichzeitig setzt Brixen auf Solidarität: Für jedes verkaufte Ticket geht ein Euro an das UNICEF-Projekt „WASH in Zambia“, das Kindern und Familien den Zugang zu sauberem Wasser ermöglicht. Ein bewusster, berührender Auftakt in den Silvesterabend – für die ganze Familie.

Tradition in Bewegung: die Fackelabfahrt auf der Plose

Wintersportfans erwartet um 16.30 Uhr ein Klassiker voller Gänsehaut: die Fackelabfahrt der Ski & Snowboard Schule Plose. Von der Plosehütte gleiten die Teilnehmenden mit brennenden Fackeln die Schönboden-Piste und anschließend die legändere Trametsch bis St. Andrä hinunter – ein stilles Leuchten in der winterlichen Berglandschaft. Teilnahmevoraussetzung ist eine sichere parallele Skitechnik auf schwarzen Pisten. Fackeln bzw. elektrische Fackel werden zur Verfügung gestellt.

Stadtsilvester auf dem Domplatz – ein Jahreswechsel mit Haltung

Ab 21.00 Uhr öffnet der Domplatz seine Bühne für ein bewusst gestaltetes Silvester: Musik statt Böller, Gemeinschaft statt Lärm. DJ ENA liefert den Soundtrack, ein familienfreundliches Warm-up stimmt auf den Abend ein, und ein besonderer Moment zu Mitternacht lässt den Übergang ins neue Jahr zu einem emotionalen Höhepunkt werden. Bis 2.00 Uhr heißt es gemeinsam feiern – sicher, nachhaltig und mitreißend. Danach findet die Aftershowparty in der Diskothek Max statt, und die Party geht weiter.

Die Gastronomiestände des Weihnachtsmarktes sorgen bis in die frühen Morgenstunden für kulinarische Vielfalt. Aus Sicherheitsgründen sind selbst mitgebrachte Getränke auf dem Domplatz nicht erlaubt – für passende Getränke ist vor Ort dennoch bestens gesorgt.

Für eine sichere und entspannte Heimreise stehen in der Silvesternacht auch Nightliner und weitere nächtliche Mobilitätsangebote zur Verfügung. Fahrpläne und Informationen sind unter folgendem Link abrufbar.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
