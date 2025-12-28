Brixen: OOPS feiert den 20.000. Besucher

Von: ka

Brixen – Die Stadt hat am Sonntag, dem 28. Dezember 2025, einen weiteren festlichen Höhepunkt erlebt. Der 20.000. Besuch der Licht- und Musikshow OOPS. A Light & Music Show for UNICEF wurde in der Hofburg feierlich begangen. Geehrt wurden gleich zwei Familien aus dem Trentino, die diesen besonderen Moment gemeinsam erlebten: die Familie Gasperat aus Cembra sowie die Familie Bazzanella aus Montesover. Zur Familie Gasperat zählen Marco Gasperat mit Ehefrau Chiara sowie die Kinder Sara (14) und Daniele (9). Die Familie Bazzanella war mit Ugo Bazzanella, Ehefrau Nicoletta und den Töchtern Alice (9) und Luana (14) nach Brixen gereist. Auf die Licht- und Musikshow aufmerksam geworden waren beide Familien durch einen Beitrag in der Tagesschau im Fernsehen, und der Wunsch, dieses besondere Erlebnis nicht nur zu sehen, sondern vor Ort zu spüren, ließ sie schließlich nach Brixen aufbrechen.

Mit diesem Meilenstein bestätigt OOPS eindrucksvoll, was sich seit Wochen abzeichnet: Die immersive Verbindung aus Licht, Musik und Raum berührt Menschen weit über kulturelle und generationelle Grenzen hinweg. Die Inszenierung lädt ein zum Innehalten, zum Staunen, zum gemeinsamen Erleben. Die Hofburg wird dabei Abend für Abend zu einem Ort stiller Konzentration und kollektiver Emotion.

Anlässlich des runden Besuchermoments wurde den Familien ein symbolischer Geschenkkorb überreicht, als Zeichen der Anerkennung und des Dankes. Dieser enthielt eine eigens kreierte OOPS-Kräuterteemischung, eine Auswahl an Ricola-Bonbons sowie die offizielle Tasse des Brixner Weihnachtsmarktes, kleine, sorgfältig ausgewählte Begleiter, die den Geist des Projekts widerspiegeln.

Der anhaltend große Zuspruch hat zudem eine erfreuliche Konsequenz: OOPS wird bis einschließlich Samstag, 10. Jänner 2026, verlängert. Die Vorstellungen finden täglich um 17.30 und 18.30 Uhr statt, samstags ergänzt durch eine zusätzliche Aufführung um 19.30 Uhr.

Über das künstlerische Erlebnis hinaus trägt OOPS auch eine starke solidarische Botschaft: Ein Euro pro verkauftem Ticket fließt in das UNICEF-Programm WASH in Sambia und unterstützt den Zugang zu sauberem Trinkwasser und grundlegender Hygiene. So wird aus einem gemeinsamen Kulturerlebnis ein nachhaltiges Zeichen der Verantwortung.

Tickets und weitere Informationen sind online unter www.brixen.org/lightshow abrufbar.