Brixen schließt „Oops. A Light & Music Show for UNICEF“

Von: mk

Brixen – Eine emotionsgeladene Ausgabe, die monumentale künstlerische Projektionen, die Originalmusik des Meisters Giorgio Moroder und eine starke solidarische Dimension miteinander verband und über 30.000 Besucherinnen und Besucher, Groß und Klein, aus Südtirol sowie ein zunehmend internationales Publikum begeisterte. Brixen zieht Bilanz über die Lichtschow „Oops. A Light & Music Show for UNICEF“, die dieses Mal zu Weihnachten über die Mauern der Hofburg flimmerte.

Visuelle Protagonisten der Show waren erneut die französischen Künstler von Spectaculaires, die mit ihren monumentalen Projektionen die Hofburg in eine erzählerische und sinnliche Bühne verwandelten. Dabei handelt es sich um eine langjährige Zusammenarbeit seit 2015 – ein gemeinsamer Weg, der maßgeblich zur Identität und zur künstlerischen Qualität der Licht- und Musikshows in der Stadt beigetragen hat.

Beim gestrigen Abschlussabend am Samstag sprachen der Brixner Bürgermeister Andreas Jungmann, Landeshauptmann Arno Kompatscher sowie der Generaldirektor von UNICEF Italien, Paolo Rozera. Moderiert wurde der Abend von Werner Zanotti, Direktor von Brixen Tourismus und Organisator der Show, der an den symbolischen Wert dieser Jubiläumsausgabe erinnerte: zehn Jahre künstlerische Lichtprojektionen in der Hofburg, die in diesem Jahr mit einer besonderen Produktion gefeiert wurden, veredelt durch die Originalmusik von Giorgio Moroder und eine strukturierte Zusammenarbeit mit UNICEF Italien.

Werner Zanotti, Direktor von Brixen Tourismusm, betonte: „Diese Ausgabe war außergewöhnlich, sowohl in ihrer emotionalen Intensität als auch in ihrer Resonanz. OOPS hat Menschen unterschiedlicher Herkunft erreicht, was sich auch im medialen Erfolg zeigt: über 350 Artikel und Beiträge, darunter 40 Fernsehberichte. Davon 15 auf italienischen nationalen und regionalen Sendern wie TG1 und TG5, aber auch auf ORF Aktuell nach eins sowie auf internationalen Medien wie Fox News und CNN Brasil. Das zeigt, dass ein authentisches Kulturprojekt mit starken Werten Grenzen überwinden kann.“

Andreas Jungmann, der Bürgermeister von Brixen, hob den symbolischen und emotionalen Wert der Show hervor: „‚Oops‘ hat unsere Stadt zum Leuchten gebracht, mit Kunst, Emotionen und Geschichten, die tausende Menschen begeistern. Zehn Jahre Lichtershow zeigen, wie modern, kreativ und offen Brixen ist und dass Freude und Zusammenhalt hier zu Hause sind.“

Auch der Landeshauptmann unterstrich die Bedeutung des Projekts. „Zehn Jahre Lichtershow in Brixen haben gezeigt, dass dieses besondere Angebot nicht nur unsere Gäste begeistert, sondern vor allem auch die heimische Bevölkerung. Groß und Klein freuen sich Jahr für Jahr über die Show. Die Sprache der Musik, verbunden mit der Kunst des Lichts, lässt Menschen in die bunte Welt der Fantasie eintauchen. Dass dieses Jubiläum nun mit einer eigens für diese Ausgabe komponierten Musik des wohl bekanntesten Südtiroler Komponisten Giorgio Moroder gefeiert wird, ist die Krönung des Erfolgs. Besonders freut es mich, dass ein Teil der Einnahmen UNICEF zugutekommt und damit Kinder unterstützt werden – um ihnen ein Stück Licht, Glück und Zuversicht zu schenken. Mein aufrichtiger Dank gilt allen Organisatorinnen und Organisatoren, die diese Erfolgsgeschichte möglich gemacht haben“, betonte Kompatscher.

Zentrales Element der Initiative war die konkrete Unterstützung von UNICEF. Für jede verkaufte Eintrittskarte wurde ein Euro an UNICEF gespendet, für Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 17 Jahren betrug der Solidaritätsbeitrag 0,50 Euro. Kinder unter neun Jahren hatten freien Eintritt.

Im Rahmen der Finissage wurde UNICEF ein Scheck in Höhe von 26.750 Euro überreicht, bestimmt für das WASH-Projekt in Sambia. Das Projekt ermöglicht Kindern und Familien den Zugang zu sauberem Trinkwasser, sanitären Einrichtungen und sicheren Hygienemaßnahmen. Dadurch werden Lebensbedingungen verbessert und vermeidbare Krankheiten in besonders vulnerablen Gemeinschaften reduziert. Dank eines Kofinanzierungsmechanismus wird die Europäische Union den von Brixen Tourismus gespendeten Betrag verdoppeln.

Nicola Graziano, Präsident von UNICEF Italien, betonte: „Durch die Show ‚Oops. A Light and Music Show for UNICEF‘ und die Ausstellung ‚Every Child is Life‘ hatten wir die Möglichkeit, nicht nur Spenden für viele Kinder in Not zu sammeln, sondern auch über unsere tägliche Arbeit zu informieren. Es war ein wichtiger Raum, der es uns erlaubt hat, den Menschen nahe zu sein. Ich danke Brixen Tourismus für die Unterstützung unserer Organisation und allen, die an dieser Initiative teilgenommen haben.“

Anwesend waren zudem 50 Kinder des Südtiroler Kinderdorfs, eingeladen von Brixen Tourismus. Mit dem Abschluss der zehnten Ausgabe der Licht- und Musikshows in der Hofburg richtet Brixen den Blick bereits nach vorne. Die Arbeiten an OOPS 2 haben begonnen, der nächsten Show, die erneut in Zusammenarbeit mit UNICEF Italien realisiert wird. Denn echte Emotionen enden nicht mit dem letzten Applaus. Sie leuchten weiter in die Zukunft.