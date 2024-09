Carabinieri von St. Ulrich bringen älteren Menschen Sicherheit näher

Von: ka

St. Ulrich – Die Carabinieri von St. Ulrich haben gemeinsam mit dem Alpinen Ausbildungszentrum der Carabinieri und dem Landesverband der Carabinieri von Gröden im Kulturhaus „Luis Trenker“ in St. Ulrich eine öffentliche Veranstaltung organisiert.

Ziel der gemeinsamen Initiative war es, älteren Menschen das Thema Sicherheit näherzubringen. Während der Veranstaltung wurden die wichtigsten Arten von Betrug, denen insbesondere ältere Menschen zum Opfer fallen,analysiert, klare und einfache Hinweise zur Verhinderung von Wohnungseinbrüchen gegeben und die vielen Fragen beantwortet, die gestellt wurden.

Außerdem wurde ein Faltblatt mit Tipps und Tricks verteilt, mit denen man sich gegen die Risiken von Betrug und Täuschung zu Hause, auf der Straße, in Verkehrsmitteln, an öffentlichen Orten oder im Internet schützen kann. Um die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft so gut wie möglich zu schützen planen die Carabinieri von St. Ulrich, auch weiterhin solche Sensibilisierungsinitiativen und Informationsveranstaltungen zu fördern und zu veranstalten.