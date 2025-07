Cherish Menzo am Montag zu Gast bei Bolzano Danza mit Darkmatter

Von: mk

Bozen – Mit der kraftvollen Arbeit „Darkmatter“ der niederländischen Choreografin und Performerin Cherish Menzo startet Bolzano Danza am Montag, 21. Juli, um 20.30 Uhr im Studio des Stadttheaters in die neue Festivalwoche. In ihrem zweiten Bühnenstück führt Menzo ihr außergewöhnliches künstlerisches Denken fort – eine eindrucksvolle Auseinandersetzung mit der Veränderbarkeit des Körpers, seinen Darstellungsformen und politischen Dimensionen. Zwischen Hip-Hop, dunkler Ästhetik und historischen Verweisen entsteht ein vielschichtiges Bewegungsszenario. Dauer: 85 Minuten.

Am Dienstag, 22. Juli, um 10.00 Uhr lädt Bolzano Danza gemeinsam mit Eurac Research ins BoDA – das neue Festivalzentrum im Kapuzinergarten – zum ersten Border Lab. Das neue interdisziplinäre Format im Zeichen von Kunst und Wissenschaft ist Teil eines dreijährigen OpenLab-Programms, das Performances mit wissenschaftlicher Reflexion verknüpft. Konzipiert wurde es vom künstlerischen Leitungsteam Anouk Aspisi und Olivier Dubois, um neue Räume für Austausch, Teilhabe und den Zugang zu neuen Zielgruppen zu schaffen.

Im Mittelpunkt des Border Lab, das in enger Zusammenarbeit mit dem renommierten Forschungszentrum EURAC Research entsteht, steht der Körper als Grenzraum: als Ort von Übergang, Erinnerung, Migration und Identitätsverhandlung. Cherish Menzo diskutiert ihre Arbeit im Dialog mit den Forscherinnen Elisa Piras und Verena Wisthaler – eine Einladung, Tanz und Wissenschaft gemeinsam zu denken und über Disziplinen und kulturelle Grenzen hinweg neue Perspektiven zu eröffnen.

FOTO-GALERIE MONTAG, 21. JULI

TICKETS & INFOS

www.bolzanodanza.it