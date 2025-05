Citylight-Kampagne zu Silvius Magnago gestartet

Von: Ivd

Bozen – Zum 15. Todestag von Silvius Magnago startete heute auch die Citylights Kampagne. Die Zielsetzung dieser Kampagne ist es, den Vater und Architekten der Südtirol-Autonomie und seine Lebensleistung wieder stärker ins Bewusstsein zu holen. Neben seinem Einsatz gilt es auch seine Werthaltungen zu würdigen.

Der Kampagne war eine intensive Beschäftigung vor allem in einer Gruppe junger Menschen mit Silvius Magnago vorausgegangen. In mehreren Workshops wurde versucht, sich ihm anzunähern und herauszufiltern, was für junge Menschen heute Vorbild sein kann.

Seine Lebensaufgabe, die Autonomie für dieses Land zu erreichen, war vorausgesetzt. Daneben ging es vor allem um das Herausarbeiten seiner Werthaltungen und es waren viele Zuschreibungen, die erarbeitet wurden. Für eine Kampagne aber muss man sich bescheiden und so einigte man sich schließlich, in einer umfassend demokratischen Abstimmung auf vier Eigenschaften, die nun auf den Citylights aufscheinen.

Die Silvius Magnago Stiftung: „Da wir mit dieser Kampagne „Sei Magnago“ „Sei…“, die im Übrigen in beiden Landessprachen funktioniert, weiterarbeiten, sind wir sehr daran interessiert, viele Ideen von außen zu bekommen, daher schreibt uns, bringt Euch ein, überlegt mit uns mit!“

Die Kampagne wurde von einem jungen Team umgesetzt, von evvvolution in Brixen, deren Inhaber und Geschäftsführer Simon Wachtler auch Teil des jungen Kreativteams der Silvius Magnago Stiftung ist.

In der Aufmachung hat man sich bewusst für eine moderne Schriftart und damit auch für einen Kontrast zwischen Vergangenheit und Gegenwart entschieden. Ein kräftiges Rot steht dabei für Entschlossenheit, Energie und Kraft der Veränderung. Die historischen schwarz-weiß-Porträts symbolisieren andererseits Authentizität und Tradition.