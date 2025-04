Comeback für das Crazy Castle Festival in Bruneck

Motto lautet "Crazier than EVER!"

Von: luk

Bruneck – Nach einer einjährigen Pause kehrt das Crazy Castle Festival 2025 mit frischer Energie und einem neuen Team zurück. Am 7. und 8. Juni verwandelt sich der Schlossberg in Bruneck wieder in Südtirols größte Bühne für elektronische Musik.

Mit über 100 nationalen und internationalen Künstlern, DJs und Live-Acts und vier Bühnen verspricht das Festival ein spektakuläres Wochenende. Auch die beliebte Camping-Area ist wieder geöffnet – von Samstag, 12.00 Uhr bis Montag, 12.00 Uhr.

Die Veranstalter arbeiten mit Hochdruck daran, ein unvergessliches Festivalerlebnis zu schaffen – mit einer einzigartigen Atmosphäre, überraschenden Highlights und einem Line-up, das die Fans begeistern wird.

Tickets sind bald verfügbar – und zur Feier des Festival-Comebacks werden bereits jetzt drei Festival- & Campingtickets verlost. Wer zwei Festivalfreunde in den Kommentaren des Instagram-Posts markiert, den Beitrag liked und dem Festival auf Instagram folgt, hat die Chance auf ein kostenloses Ticket.

Das Motto 2025: Crazier than EVER!