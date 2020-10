Corona: Trauergottesdienst mit Bischof Muser für verstorbene Aldeiner Priester

Bischof will Messen nachholen

Aldein – Wegen der Anti-Corona-Maßnahmen war es nicht möglich, während des Lockdown einen letzten gemeinsamen Gruß an die verstorbenen Diözesanpriester zu richten. Bischof Ivo Muser hat daher beschlossen, in den verschiedenen Pfarreien heilige Messen zum Gedenken an die verstorbenen Seelsorger zu feiern.

Am kommenden Freitag, 16. Oktober 2020, um 14.30 Uhr findet der Trauergottesdienst mit Bischof Muser in der Pfarrkirche von Aldein statt. Bei dieser Eucharistiefeier wird Reinhard Ebner und Anton Matzneller (zweites Bild) gedacht. Beide Seelsorger i.R. stammten aus Aldein und starben nach einer Infektion mit dem Coronavirus am 28. März 2020.