Eggental – Wenn die Sterne über Steinegg zu den Klängen der bekannten Südtiroler Band Mainfelt tanzen, sechs Gourmetköche auf alten Holzöfen in Welschnofen kreative Köstlichkeiten zubereiten und Kunstwerke von hiesigen Künstlern in Obereggen und Deutschnofen bei einer Kunstperformance lebendig werden, dann ist Culturinarika Eggental-Zeit. Dabei finden in den Dörfern Steinegg, Welschnofen, Deutschnofen sowie auf den Eggentaler Almen ganz unterschiedliche Events statt, die Genuss für alle Sinne versprechen.

Schon der Auftakt am 30. Juni ist ein echtes Highlight: Bei Mainfelt under the stars in Steinegg spielen die Südtiroler Band Mainfelt sowie die Gewinnerin des Liedermacherfestivals Winto.Klong 2023, Souph, auf dem malerischen Viglatscherhof unter freiem Sternenhimmel. Die Jungs um Sänger und Gitarrist Patrick Strobl lassen neben dem gewohnt kernigen Gerüst aus scheppernden Banjo-Riffs und treibender Akustikgitarre auch Keyboard- und Pianosounds erklingen und so zart melancholische Facetten aufscheinen, bis die Songs schließlich in unwiderstehlich hymnischen Refrains münden.

In Welschnofen verwöhnen am 16. Juli sechs Gourmetköche beim Chef’s Open Air die Gaumen der Gäste. Gekocht wird ganz ohne Strom auf alten Holzöfen auf der idyllisch gelegenen Wiese unterhalb der Stadl-Alm mit Panoramablick auf Rosengarten und Latemar.

Gregor Eschgfäller vom Gourmet Restaurant Astra, Thobias Pardeller von der Franzin Alm, Theodor Falser vom Gourmet Restaurant Johannesstube, Manfred Kohler von Mannius Steakhouse, Manuel Pichler vom Restaurant Tschein und Reinhard Daverda vom Naturhotel Pfösl verwöhnen Ihren Gaumen.

Dazu passend kombinieren folgende Südtiroler Kellereien und Winzer die passenden Weine: Kellerei St. Pauls, das Weingut Pfitscher, das Weingut Kornell, das Weingut Ansitz Waldgries sowie das Weingut Pitzner. Für hochprozentigen Genuss sorgen auch Liköre vom Oberkorer Hof. Genuss fürs Auge sind die Kunstwerke von Marialuisa Bonizolli.

Kunst wird am 27. Juli auf den Eggentaler Almen in Obereggen und auf dem Dorfplatz von Deutschnofen während „Arts becomes alive“ lebendig. Vormittags erschaffen die beiden einheimischen Künstler Moritz und Pattz zwei Werke aus und mit Holz. Moritz Brunner ist „Schleifitti-Künstler” – seine Leinwand sind keine klassischen, sondern besondere Holzwände zum Beispiel von Almhütten. Mit Geschick und Kreativität erschafft er auf Basis der durch Witterung entstandenen Holzfarbtöne ein Kunstwerk. Patrick Obkircher aus Welschnofen, Künstlername Pattz, arbeitet mit unterschiedlichen Materialien, Formen und Techniken. Er vollendet vor unseren Augen eine Skulptur aus Holz, mit der er den Versuch wagt, den Ursprung der menschlichen Form zu finden.

Abends erwachen dann Kunstwerke in Deutschnofen zum Leben und der Dorfplatz verwandelt sich in eine Bühne – und das Publikum spielt mit. Alexa Brunner und Katharina Gschnell vom Schauspielkollektiv „Binnen-I“ schaffen mit Ton, Licht und Kunstwerken von einheimischen KünstlerInnen eine Live-Performance sondergleichen. Schauspielerinnen und Kunstwerke verschmelzen zu einer einmaligen Darstellung, in die Besucher eintauchen können. Die Kunstwerke von Sylvia Barbolini, Maria Gärber, Ariane Zelger spielen dabei die Hauptrolle. Zeichnungen, Skulpturen und audiovisuelle Eindrücke werden eins und lassen unter der Regie von Astrid Gärber Neues entstehen.

Die Termine im Überblick:

Mainfelt under the stars – Steinegg: Freitag, 30.06.2023

Chef’s Open Air – Welschnofen: Sonntag, 16.07.2023

Art becomes alive – Deutschnofen: Donnerstag, 27.07.2023

Weitere Infos:

Nähere Infos und Tickets unter: eggental.com/culturinarika