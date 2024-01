Das Chorwesen lebt und blüht

Pfalzen – Dass die 77 Chöre im Bezirk Pustertal ein aktives Vereinsleben pflegen, zeigte unter anderem auch der Foto-Rückblick bei der Vollversammlung des Bezirks Pustertal im Südtiroler Chorverband am 27. Jänner im Vereinshaus Pfalzen.

Der Bezirksausschuss rund um Bezirksobmann Albin Pramstaller und Bezirkschorleiter Markus Federer freuten sich in ihrem Rückblick über die vielen schönen Konzerte der Chöre, aber auch darüber, dass im vorigen Jahr am Gospelworkshop des Bezirks 70 Sänger und Sängerinnen teilgenommen hatten. Referent Stefan Kaltenböck habe es verstanden, in allen die Begeisterung für das gemeinsame Gospelsingen zu wecken und das Abschlusskonzert sei gut besucht gewesen. Doch es sei vor allem den einzelnen Konzerten und Veranstaltungen der Mitgliedschöre und ihrem aktiven Vereinsleben zu verdanken, dass das Chorwesen im Bezirk blüht, wie auch der Obmann des Südtiroler Chorverbandes Erich Deltedesco betonte.

Er dankte den Chorleitern, Chorleiterinnen, Obleuten und allen Sängern und Sängerinnen für ihren ehrenamtlichen Einsatz und lud sie zur Jubiläumsversammlung des Südtiroler Chorverbandes am 17. Februar in Bozen ein. Der Dank des Obmanns und des Bezirksausschusses galt vor allem auch dem Gemischten Chor Pfalzen, der die Versammlung musikalisch umrahmte und auch mitorganisiert hatte. Gemeinsam gedachte man der verstorbenen Sänger und Sängerinnen, darunter auch Bezirksausschussmitglied Johann Mairvongrasspeinten, der nicht nur im Chorwesen eine große Lücke hinterlassen hat.

Für das laufende Jahr plant der Bezirksausschuss wieder eine Kulturfahrt, entweder nach Kufstein zum Musical “Sister Act“ oder zum “Freischütz” bei den Bregenzer Festspielen. Außerdem werden wieder Schulungen angeboten, welche die zahlreichen Fortbildungen auf Landesebene ergänzen: ein Stimmbildungswochenende mit drei Stimmbildnern sowie ein Gospelworkshop.