Meran – Das Ensemble Conductus präsentiert Sonora 706, ein Music Festival, das vom 12. bis 27. Oktober in Meran stattfindet und dieses Jahr dem Thema “Horizonte” gewidmet ist.

Eine visionäre Ausgabe, in der sich die Musik dem Vergleich mit Worten, Bildern und Theater öffnet. Inspiriert durch das Werk des früh verstorbenen Meraner Künstlers und Fotografen Christian Martinelli (Meran, 1970 – Innsbruck, 2022), ist das “Festival Sonora 706 – Horizonte” der Vielfalt der Welten gewidmet, die sich den unendlichen Möglichkeiten des Geistes und des Lebens eines jeden Menschen bieten.

Aufgeteilt in sechs Veranstaltungen findet das Festival in Meran – im Stadttheater, im Pavillon des Fleurs und in den Ausstellungsräumen von Kunst Meran – zwischen dem 12. und 27. Oktober statt.

Das vom Verein Conductus in Zusammenarbeit mit Kunst Meran organisierte Festival wird am Donnerstag, dem 12. Oktober, mit einer doppelten Hommage an Christian Martinelli eröffnet: ein Auftritt der Musiker des Ensemble Conductus im Rahmen der ihm von Kunst Meran gewidmeten Retrospektive, verbunden mit einer Führung durch die Kuratorinnen Anna Zinelli und Ursula Schnitzer, gefolgt von einem Konzert im Stadttheater, bei dem die Musik des Japaners Umebayashi und des amazonischen Shipibo-Volkes mit projizierten Bildern einiger seiner Werke in Dialog tritt. Auf dem Programm steht auch Musik von Mozart und Strawinsky, dargeboten vom Ensemble Conductus, das zusammen mit dem Bläserensemble Windkraft ein Gesamtorchester bildet. Der absolute Star ist Saskia Giorgini (1985), eine der bemerkenswertesten Pianistinnen ihrer Generation, die für ihre Aufnahme der Harmonies poétiques et religieuses von Franz Liszt (für Pentatone) mit dem renommierten Diapason d’Or ausgezeichnet wurde.

Das Festival wird am Mittwoch, dem 18. Oktober, mit einer außergewöhnlichen Version von Tierkreis, Karlheinz Stockhausens Stück über die Tierkreiszeichen, fortgesetzt, die von den Marionetten von Luciano Gottardi auf die Bühne gebracht wird, begleitet von Ornella Gottardi an der Flöte, Roberta Gottardi an der Klarinette und Marianna Bisacchi am Klavier. Abgerundet wird die Dramaturgie durch elektroakustische Einlagen von Fabio Cifariello Ciardi und Massimo Biasioni.

Am Samstag, dem 21. Oktober, folgen die Welten der Kindheit, deren Vorstellungshorizont durch die Aufführung der Kindersinfonie aus dem 18. Jahrhundert, Maurice Ravels Ma mère l’oye und Mozarts Galimathias musicum erkundet wird. Letzteres ist ein Musikstück, das sehr selten zu hören ist, das durch eine eigens für diesen Anlass erarbeitete Pantomime kontrapunktiert wird, die von einer kleinen Gruppe Jugendlicher unter der Leitung von Claudia Bellasi und Valentina Vizzi aufgeführt wird. Die vierte Veranstaltung des Festivals

wird durch eine visuelle Performance von Stefano Ricci bereichert, einem international anerkannten Grafikkünstler, der sich von den Tönen der Saiten des Conductus Ensembles leiten lassen wird, um in einer einzigartigen Kombination verschiedener künstlerischer Sprachen Zeichen- und Farbströme nachzuzeichnen.

Am Mittwoch, dem 25. Oktober, dem vorletzten Tag des Festivals, stellt Sonora eine wertvolle Neuheit vor: die Musik zum Schreien, ein offenes Kammermusikkonzert, das sich an ein Publikum von Babys und Kindern bis 4 Jahre richtet, die sich ungehindert im Saal bewegen und ihre Gefühle frei ausdrücken können.

Am Freitag, dem 27. Oktober schließlich wird die große Sopranistin Roberta Invernizzi, die auf internationaler Ebene als eine der größten Interpretinnen alter Musik gilt, die Protagonistin einer Weltpremiere sein: Canto di Circe, eine Studie für eine szenische Kantate, die das Festival beim Komponisten Claudio Lugo in Auftrag gegeben hat. Er hat eine Partitur geschrieben, in der neben der Sopranstimme eine Gruppe aus Violine, Violoncello, E-Gitarre und Claudio Lugo selbst als Erzähler auftritt.

Ein reichhaltiges Programm, dessen Grenzen sich öffnen, um verschiedene Sprachen und scheinbar ferne Welten zu verstehen. Eine wertvolle Gelegenheit, international bekannte Künstler zu treffen und gemeinsam mit ihnen die unzähligen Horizonte zu erkunden. Das Festival Sonora 706 ist ein Projekt des Vereins Conductus unter der künstlerischen Leitung von Marcello Fera. In Zusammenarbeit mit Kunst Meran und der Musikschule Meran in deutscher und ladinischer Sprache sowie mit Windkraft – Kapelle für Neue Musik. Sonora wird unterstützt von: Autonome Provinz Bozen, Autonome Region Trentino/Südtirol, Stadtgemeinde Meran, Alperia, Stiftung Sparkasse, Sparkassen Bank.

Eine Stadt, ein Streichorchester und viele Ideen, die durch Musik verwirklicht werden: SONORA, seit 2017 in Meran, ist ein Festival, das einzigartige Hörerlebnisse bietet, die man nur hier erfahren kann. Jedes Jahr ein Thema, aus dem die Konzertprogramme entstehen, jedes Jahr trifft das Ensemble Conductus auf große Solisten, Komponisten und verschiedene musikalische Genres durch immer neue Produktionen. Es ist all jenen gewidmet, die daran interessiert sind, die Welt, die Sinne und den Geist durch Musik zu erweitern.